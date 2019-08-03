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Sorgun'da Motosiklet Festivali

Sorgun Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 3. Motosiklet Festivali ve Motokros Yarışmaları 24-25 Ağustos'ta yapılacak.

03.08.2019 14:20 Sorgun'da Motosiklet Festivali
Sorgun Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 3. Motosiklet Festivali ve Motokros Yarışmaları 24-25 Ağustos'ta yapılacak.

Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin katkılarıyla düzenlenen festivale Türkiye'nin tanınmış motokrosçularının katılacağını belirtti.
24 Ağustos Cumartesi şehir içi kortej yapılıp yavaş gitme yarışı gerçekleştirileceğinin bilgisini veren Alan, "Aynı gün motosiklet gösterileri de düzenlenecek. Akşam ise Ahmet Uslu Parkı'nda kamp ateşi, protokol konuşmaları, müzik, hediye çekilişi ve plaket töreni yapılacak. Asıl gösterilerin yer aldığı pazar günü ise saat 11.00'den saat 16.00'ya kadar motokros yarışmaları yapılacak. Bunun için kaymakamlığımız ve belediyemizin katkılarıyla Eymir Yolu 4. kilometrede güzel bir pist alanı oluşturduk. Yarışmalara tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Motosiklet, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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