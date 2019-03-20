Sorgun'da Öğrencilere Çanakkale Menüsü

Kaynak: AA

Sorgun Ertuğrul Gazi ilk ve ortaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale menüsü etkinliği düzenlendi.Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilerin Çanakkale ruhunu yaşamaları için savaşan kahraman askerlerin o gün yedikleri kırık buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafından oluşan menünün öğrencilere ikram edildiğini söyledi.Ekinci, ikram edilen menü ile Çanakkale ruhunu canlandırmak istediklerini vurgulayarak, "Bu etkinlikle askerlerin Çanakkale savaşında yaşadığı zorlukların, ecdadın hangi şartlarda bu vatan topraklarını koruduğunun anlaşılmasını amaçladık. Kahraman ecdadımızın sergilediği azim ve fedakarlığın hafızalarda canlı tutulması adına öğrencilerimize Türk askerlerinin o günün şartlarında yediklerini dağıttık." dedi.