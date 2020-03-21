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Sorgun'da Şefkat Eli Derneği kuruldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardımlaşma Derneği kuruldu.

21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Sorgun'da Şefkat Eli Derneği kuruldu
Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde Sorgun?Şefkat Eli İnsani Yardımlaşma Derneği kuruldu.

Dernek Başkanı Pınar Ünal, Sorgun'da sosyal yardımlaşma derneklerine bir yenisini daha eklemekten memnun olduklarını belirtti.
Ünal, "Derneğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma, insani yardım, toplumsal gelişim, eğitim, kültür, kalkınma, sosyal, kültürel faaliyet alanlarında çalışmalarını yürütecek. Sorgun'da muhtaç ailelere, ihtiyaç sahibi hastalara hayırseverlerimizin yaptığı bağışları ulaştıracağız. Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahiplerimiz arasındaki şefkat eli köprüsünün bir taşı olmak bizler için çok önemli." dedi.
Ünal, derneklerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Pınar Ünal, Yozgat, Sorgun, Güncel

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