Sorgun'da Vergi Haftası Kutlamaları

Kaynak: AA

Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahraman, 30. Vergi Haftası nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz'u ziyaret etti.Ziyarette, vergi haftası etkinlikleri hakkında bilgi veren Kahraman, ekonomiyi daha güçlü hale getirebilmek için vergi toplama oranlarını daha yukarılara çekmek ve vatandaşların da vergi ödeme konusunda hassasiyetlerini artırmak gerektiğini söyledi.Kahraman, "Vergi konusunda bilinçli bir toplum olmamız halinde yatırımlar ve hizmetler daha etkin ve daha kaliteli bir şekilde yürüyecektir. Toplumdaki bütün bireylere bu anlayışı mutlaka iyi bir şekilde yerleştirmemiz lazım ki ileride vergi tahsilatında istediğimiz hedeflere ulaşalım. Vergi vermesi gereken vatandaşlarımızın vergisini zamanında ve tam olarak ödemesi büyük bir önem arz ediyor." dedi.Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz da vatandaşlara yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın oluşturulmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, tüm esnafın vergi konusunda daha duyarlı olması gerektiğine dikkati çekti.