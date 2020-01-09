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Sorgun'da yeni minibüs hatları açıldı

Sorgun Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştırmak için mahallelere yeni minibüs hattı açtı.

09.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:52Sorgun'da yeni minibüs hatları açıldı
Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştırmak için mahallelere yeni minibüs hattı açtı.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, mevcut hatlar yeterli gelmediği için yeni hat açtığını söyledi.
Ekinci, seçimden önce hatları yaygınlaştıracağı sözü verdiğini ifade ederek, "Şehir içi toplu yolcu taşımacılığı tüm ilçe geneline yayılıyor. Ahmetefendi, Osmançavuş, Aydınlıkevler, Yenidoğan, Güzelyurt, Mükremin ve Yazlak mahallelerimize, fen lisesi ile Çekerek yolu boyunca yeni hatlar ilave edildi. Halkımıza hayırlı olsun. Bundan sonra vatandaşımız daha rahat bir şekilde ilçe merkezine ulaşacak." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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