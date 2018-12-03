Sorgun
'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan İsmail Kaplan
, yaptığı açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30-40 metreye kadar düştüğünü belirtti.
Özellikle gece yoğun sis nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediğini ve zaman zaman trafikte aksamalar yaşandığını vurgulayan Kaplan, "Sürücülerimiz özellikle siste meydana gelebilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olsunlar. Yine sisli bölgelerde trafikte ilerlerken farlarını mutlaka açık tutsunlar. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını da mutlaka azaltsınlar." dedi.
Kaplan, 1 Aralık
2018 tarihinden itibaren kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu, takmayanlara 715 lira cezai işlem yapılacağını da belirterek, "Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı. Yol güvenliği için kış lastikleri hayati önem taşıyor. Kış lastiği takmayan sürücülere 715 lira ceza kesilecek. Kış lastikleri olmayan araçlar trafiği olumsuz etkiliyor. Bu yüzden sadece ticari araçlar değil, her sürücünün kış lastiği takması gerekir." diye konuştu.
Aralık,İsmail Kaplan,Sorgun
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:04