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Sorgun Gençlik Derneğine kalite sertifikası

Sorgun Gençlik Derneğine (SORGED), hizmetlerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kalite sertifikası verildi.

25.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:00 Sorgun Gençlik Derneğine kalite sertifikası
Gençlik Derneğine (SORGED), hizmetlerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ulusal Ajansı tarafından kalite sertifikası verildi.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, derneğin kurulduğu günden itibaren gençlerin kişisel gelişimlerini desteklediğini ve istihdamlarını kolaylaştırdıklarını söyledi.

Uyguladıkları projeler ve eğitimlerle gençlerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırdıklarını vurgulayan Uğuz, "Gençler katıldıkları aktivitelerle hem kendi kişisel gelişimlerine hem de toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlıyor. Her yıl faaliyetlerimize bin gencimiz katılıyor. En büyük amacımız gençlere bir kapı açmak, ufuklarını genişletmek, onlara vizyon kazandırmak. Bizim için önemli olan küçükte olsa bir gencin hayatına dokunmayı başarabilmek. Bugüne kadar 244 gence Avrupa'nın kapılarını açtık. Birçoğu ilk defa hayatında yurt dışına çıktı. İlk defa uçağa bindi. İlk defa farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu. Bundan sonra gençler için çalışmaya, onlara farklı kapılar açmaya devam edeceğiz." dedi.

Uğuz, kalite sertifikasını alan kuruluşların, Avrupa Dayanışma Programı projelerine başvuru yapabildiğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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