Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başladı - Haberler

Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başladı

Sorgun Halk Eğitim Merkezi (HEK) Müdürlüğü tek kullanımlık 10 bin maske üretecek.

25.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:54
Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başladı
Sorgun Halk Eğitim Merkezi (HEK) Müdürlüğü tek kullanımlık 10 bin maske üretecek.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine Halk Eğitimi Merkezi tarafından üretilecek maskelerin tamamının hastanede kullanılacağını söyledi.
Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özellikle hastanede maskeye büyük ihtiyaç duyulduğu ifade ederek, "Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimliğinin talebi üzerine çalışmalara başladık. 8 usta öğreticimiz ile sabah 08.00'den akşam 16.00'ya kadar maske üretiyoruz. Cuma gününe kadar 10 bin maske üretip teslim edeceğiz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Sorgun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Yaşlı adama zorla maske takan şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı - Haber 15:34: AVM'LERDE SESSİZLİK - Haber 15:33: YAŞLI ADAMA ZORLA MASKE TAKAN ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI - Haber 15:33: MUĞLA Bodrum'da Belediyesi'nden araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti - Haber 15:32: Sivas'ta horoz dövüşüne suçüstü - Haber 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek - Ekonomi 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber