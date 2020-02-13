Haberler » Güncel » Sorgun HEM'de 'İşaret dili kursu' - Haber

Sorgun HEM'de "İşaret dili kursu"

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu yoğun ilgi görüyor.

13.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:58Sorgun HEM'de
Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan işaret dili kursu yoğun ilgi görüyor.
Kurs eğitmeni Firaz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 gündür işaret dili kursunda eğitim verdiğini belirterek, vatandaşların kursa gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Kurslara 20 kişinin katıldığını aktaran Arslan, "Kursiyerlerimizin işaret dilini öğrenme isteği bizi mutlu ediyor. Onların öğrenme isteklerinden dolayı çok hızlı ilerliyoruz. Kursiyerlerimizin genelde amacı işitme engellilerle iletişim kurabilmek onlarla konuşmak. Kamu kurumlarında işaret dili bilen kişilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Onları da bu kurslara davet ediyorum." dedi.

Arslan, kursun toplam 120 saat süreceğini ve nisan ayında biteceğini sözlerine ekledi.

Halk Eğitimi Merkezi, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:54:34