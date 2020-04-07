Sorgun'lu gönüllü bayanlar günde 2 bin adet maske üretiyor
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen gönüllü 10 kadın, günde 2 bin maske üretiyor.
07.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:07
Gönüllü kadınlarda Sema Kılıç ise, koronavirüs nedeniyle kurslarının kapandığını belirterek, "Devletimize destek amaçlı Halk Eğitim Merkezine gönüllü olarak geldik. Malzemeyi kaymakamlık ve belediye temin ediyor. Biz de maske dikerek devletimize destek olmaya çalışıyoruz. Günlük 2 bin maske üretimi yapıyoruz" dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalışan Ayfer Gözübüyük, resmi kurumların ihtiyacını karşılayacak maske üretimine geçtiklerini belirterek, "Kurslarımız kapandı. Bu nedenle gönüllü olarak 10 kadın arkadaşımızla birlikte maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeleri kaymakamlığa, hastane ve belediye gibi kurumlara veriyoruz" dedi. - YOZGAT
Kaynak: İHA