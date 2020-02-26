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Sorgun'lu minik öğrenciler sokak hayvanlarına yuva yaptılar

Yozgat'ın Sorgun Bahçeşehir Şehit Mehmet Alper Armağan ilkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sokak hayvanları için yuva yaptılar.

26.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:35Sorgun'lu minik öğrenciler sokak hayvanlarına yuva yaptılar
Yozgat'ın Şehit Mehmet Alper Armağan ilkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sokak hayvanları için yuva yaptılar.

Sokak hayvanları aç kalmasın soğuk havada üşümesin diye hayırsever bir velinin yardımları ve okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte; 20 adet kuş kulübesi ve 2 adet köpek kulübesi yapıldı.

Sorgun Bahçeşehir Şehit Mehmet Alper Armağan ilkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ersan Kurt, kuş ve köpek kulübelerinin okul bahçesine yerleştirildiğini belirterek "Ben öncelikle kulübelerin yapılmasında büyük katkı sağlayan hayırsever velimize ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış gününde yiyecek bulamayan gerek köpek, kedi ve gerekse serçe, güvercin gibi kuşların beslenmesini ve korunmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda böyle bir etkinlikle ile çocuklarımızın hayvan sevgisi, koruma duygusu geliştirme aşılama hedeflenmiştir" dedi.

Soğuk havalarda sokak hayvanlarının üşümemesi için kuş, kedi ve köpek kulübesi üreten öğrenciler ise, vatandaşlarında yuvaları koruması konusunda çağrıda bulunarak "Üretim bizden korumak sizden" dediler. - YOZGAT

Bahçeşehir, Sorgun, Güncel

Kaynak: İHA

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