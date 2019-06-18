18.06.2019 12:04
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Sorgun TSO'da dış ticaret semineri

Sorgun TSO

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda "Dış ticaret bilgilendirme semineri" düzenledi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda "Dış ticaret bilgilendirme semineri" düzenledi.
Sorgun TSO toplantı salonunda yapılan seminerde konuşan oda başkanı Üzeyir Arslan, ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması konularında üyeleri bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlediklerini ifade etti.
Seminere konuşmacı olarak katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hilal Taşçıoğlu Öngeoğlu ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ticaret uzmanı Günay Mutlu da, katılımcılara ihracat ve markalaşma konularında bilgi aktardı.
Kaynak: AA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Sorgun, Güncel

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