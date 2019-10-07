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Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

07.10.2019 15:42Sorgun TSO'dan Sivas Ticaret Borsası'na ziyaret
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve beraberindeki heyet, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.
Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ticari ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı.
Sivas ve Yozgat'ın yatırım alanlarının karşılıklı olarak değerlendirildiği ziyarette, Sivas ve Sorgun arasındaki tarihi bağların yeniden ve daha güçlü olarak kurulması ve bölgesel ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.
Arslan'a ziyaretinde, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Samaroz, Kadir Kılıç, Hüseyin Çekerek, Celalettin Tekin, Genel Sekreter Sami Erdoğan ile Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara da eşlik etti.

Sorgun, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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