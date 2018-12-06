Sorgun Voleybol Takımında Şahin Dönemi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:21



06 Aralık 2018 Perşembe 13:21

Türkiye Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Voleybol takımının başına Mehmet Şahin getirildi.Sorgun Voleybol Kulüp Başkanı Hikmet Vural, sezon başında anlaştıkları Ümit Terzi ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından, yapılan çalışmalar sonucunda takımın başına Mehmet Şahin'in getirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Mehmet Şahin'in oldukça deneyimli ve bu ligleri çok iyi tanıyan bir hoca olduğunu vurgulayan Vural, "Hocamız bu gün geldi ve kendisi ile resmi sözleşme imzaladık. Bu yola şampiyonluk parolası çıktık, ancak beklemediğimiz, istemediğimiz şekilde aldığımız bazı yenilgiler sonrasında puan kayıpları yaşadık. Hedefimizden uzaklaşmadan derhal önlem almamız gerekiyordu, biz de 23 yıllık voleybol deneyimi olan Mehmet Hoca ile anlaştık. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - YOZGAT