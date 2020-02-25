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Real Madrid'in izlediği Sörloth, Lionel Messi'yi geride bıraktı

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan ve gösterdiği müthiş performansla herkesin beğenisini kazanan Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'u dünya devi Real Madrid'in yakından takip ettiği öne sürüldü.

25.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:51

'un İngiliz takımı Crystal Palace'dan 2 yıllık kiraladığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tipsblade.dk sitesinde yer alan habere göre İspanyol ekibi Real Madrid, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer listesine aldı.

İZLEMEK İÇİN EKİP GÖNDERECEK

Haberde, Real Madrid'in oyuncuyu izlemek için bir ekip göndereceği de belirtildi.

Bilindiği üzere Alexander Sörloth, 2020-21 sezonunda Süper Lig, UEFA Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olacak.

DÜNYA YILDIZLARIYLA YARIŞIYOR

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Avrupa'da ise dünya yıldızlarının arasına girmeyi başardı.

MESSI'Yİ GEÇTİ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, 16 gollü Alanyaspor futbolcusu Papiss Cisse en yakın takipçisi. Kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor forması altında yaşayan Sörloth, bordo-mavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan Juventus'lu Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ise önünde yer aldı.

İLK 5'İN İÇİNDE

Trabzonspor'da attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, en iyi 10 lig arasında golcü oyuncular sıralamasında ilk 5'in içinde yer aldı. Söz konusu liglerin en golcü 6 ismi şöyle:

Ciro Immobile - Lazio (İtalya): 27 gol

Robert Lewandowski - Bayern Münih (Almanya): 25 gol

Timo Werner - RB Leipzig (Almanya): 21 gol

Cristiano Ronaldo - Juventus (İtalya): 21

Alexander Sörloth - Trabzonspor (Türkiye): 19 gol

Lionel Messi - Barcelona (İspanya): 18

Real Madrid'in izlediği Sörloth, Lionel Messi'yi geride bıraktı

Lionel Messi, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
KINGOFTHENORTH...!!:TRABZONSPORA HELAL OLSUN bu adamı taraflı tarafsız herkesin beğenisine sundular yiğidi öldür hakkını yeme sağlam forvet
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MEHMET:24 yaşında Avrupa standartları üstünde bir futbolcu umarım Türk futbolunun marka değerine katkı sağlar. KingOftheNorth
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CAHİL EDİTÖR:La Liga''da 18 Gol = Türkiye''de 36 GolBüyük liglerin zorluk durumuna göre katsayı uygulanır. Bu haberi yapan arkadaşı cehaletiyle yüzleşmesi için ayna karşısına davet ediyorum.
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SEMİH:tabii canım ne demezsiniz !
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VATANDAŞ:BAHATTİN KÖSE 18 GOL YILPORT SAMSUNSPOR :)
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