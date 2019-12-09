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Sörloth krallık yarışında doludizgin!

Süper Lig'de son üç haftada fileleri havalandıran ve gol sayısını 9'a çıkaran Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, krallık yarışında 'ben de varım' dedi.

09.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:05Sörloth krallık yarışında doludizgin!
Süper Lig'de son üç haftada fileleri havalandıran ve gol sayısını 9'a çıkaran 'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, krallık yarışında 'ben de varım' dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un ilk golünü atan Sörloth, gollerine devam ediyor. Son üç haftayı boş geçmeyen golcü oyuncu, attığı 9 golle gol krallığı yarışında da iddialı durama geldi. Sörloth, gol krallığı yarışında, 9 gollü Malatyaspor'dan Adis Jahovic, Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile aynı gol sayısını paylaşıyor.

Sörloth atıyor Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de Alexander Sörloth'un gol attığı maçlarda yenilmedi. 9 maçta 9 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 26 puanın 19'na katkı sağladı. 1.94'lük golcü oyuncu, Trabzonspor'un, Kasımpaşa ve Galatasaray ile 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda 1'er gol atarken, 4-1'lik Beşiktaş ve Gaziantep FK, 2-1'lik Çaykur Rizespor ve 3-0'lık MKE Ankaragücü maçlarıyla birlikte 3-1 kazanılan Antalyaspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

Norveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3 Eleme Turu'nda ise Sparta Prag ile 2-2 ve 2-1 sonuçlanan maçlarda da 1'er gole imza attı. - TRABZON

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

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