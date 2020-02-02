Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup etti. Sörloth, takımının ilk golünü atarken gol sayısını da 16'ya çıkardı. Norveçli golcünün bu performansı, özel hayatında gizli. Alexander Sörloth, kız arkadaşı Lena Selnes ile 2015 yılından bu yana örnek bir birliktelik yaşıyor. Sevgilisi ile mütevazi bir yaşam süren golcü oyuncunun gece hayatı bulunmuyor. Sörloth, idmanların dışında Selnes ile vakit geçiriyor.

"SÖRLOTH TRABZON'DA ÇOK MUTLU"

Selnes Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Her zaman çok çalışır. Pozitiftir, pozitif olmaya uğraşır. Ayrıca zorlukları da motivasyon haline getirir. Başarılı olduğunda ve işler iyi gittiğinde ekstra mutlu oluyorum. Onunla 2015'ten beri beraberiz, bütün kariyeri boyunca yanındaydım. Danimarka, İngiltere, Belçika ve şimdi de Turkiye'de. Maçtan ya da idmandan geldiğinde onun nasıl olduğunu anlayabiliyorum genelde. Şu anda sinirli değil ve oldukça mutlu." demişti.