Haberler » Spor » Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes! - Spor

Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes!

Trabzonspor formasıyla 30 maçta 19 kez ağları sarsan Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth'un başarısının sırrı ortaya çıktı.

02.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:53

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup etti. Sörloth, takımının ilk golünü atarken gol sayısını da 16'ya çıkardı. Norveçli golcünün bu performansı, özel hayatında gizli. Alexander Sörloth, kız arkadaşı Lena Selnes ile 2015 yılından bu yana örnek bir birliktelik yaşıyor. Sevgilisi ile mütevazi bir yaşam süren golcü oyuncunun gece hayatı bulunmuyor. Sörloth, idmanların dışında Selnes ile vakit geçiriyor.

"SÖRLOTH TRABZON'DA ÇOK MUTLU"

Selnes Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Her zaman çok çalışır. Pozitiftir, pozitif olmaya uğraşır. Ayrıca zorlukları da motivasyon haline getirir. Başarılı olduğunda ve işler iyi gittiğinde ekstra mutlu oluyorum. Onunla 2015'ten beri beraberiz, bütün kariyeri boyunca yanındaydım. Danimarka, İngiltere, Belçika ve şimdi de Turkiye'de. Maçtan ya da idmandan geldiğinde onun nasıl olduğunu anlayabiliyorum genelde. Şu anda sinirli değil ve oldukça mutlu." demişti.

Sörloth'un başarısının sırrı Lena Selnes!

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (2)
İSİMSİZ:çok kaliteli ve efendi bir forvet helal olsun
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
BEYİNÜS:kitap gibi kültür kültür
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:29:10