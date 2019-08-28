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Şort paylaşımıyla tepki çeken Ömür Gedik, eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi

Şarkıcı Ömür Gedik'in, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" diye attığı Tweete gösterilen tepkilerin ardından videolu açıklama yaptı. Gedik, yaptığı açıklamada sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti.

28.08.2019 12:54
Şort paylaşımıyla tepki çeken Ömür Gedik, eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." ifadelerini kullanan Gedik'e sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağdı. Gedik gelen tepkiler sonrası video paylaşarak açıklama yaptı.

"YERİNE GÖRE GİYİNMEK DİYE BİR ŞEY VAR"

Ömür Gedik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şort meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yerine görene giyinmek diye bir şey vardır. Her yerde her şeyi giyemezsiniz. Yatak odası kıyafetiyle sokakta gezemezsiniz, bakkala gidemezsiniz, bir alışveriş merkezine gidemezsiniz. Bugün benim AVM'de gördüğüm kızın giydiği şort gerçekten şort denmeyecek şekildeydi. Popoyu baya açıkta bırakan şorttu. Ve bununla ilgili bu kadar kısa şortlar artık ayıp sınırlarını aşıyor diye yazdım ve gerçekten de hala böyle düşünüyorum. Ben bu ülkenin en rahat giyinen kadınlarından bir tanesiyim. Şort giyiyorum, giyilmesine asla karşı değilim. Benim kimsenin kıyafetine de karışmaya niyetim yok. Ama bir G - string şortla şokakta, bakkalda, AVM'lerde dolaşmayı ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Yerine göre giyinmek diye bir şey var."

Ömür Gedik
Şort paylaşımıyla tepki çeken Ömür Gedik, eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi

Ömür Gedik, İstanbul, Magazin

YORUMLAR (12)
RİZA: Diyene bak...
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EFE: yani bunlar şimdi mi aklına geldi? Bırakın şu gündemi değiştirmeyi de ülke işlerimize geri dönelim. Kimin uşağısınız olm siz?
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BOOŞVER: Çok doğru söylüyor bence doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış yerine göre giyinmek daha makbuldür
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FATİH: kocanızın yanında giyin böyle şeyleri
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SABIR: yerine göre giyinmeli ömür hanım haklı. . .
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BUKET: sanane derler adama tencere dibin kara senınkı benden kara
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ADINIZI YAZIN: kadın doğru söylüyor yerine göre giyinin. Millet sapıttı iyice o nasıl şort arkadaş hiç giyme daha iyi.
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2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: Hanımefendi giymeyin demiyor yerine göre giyim denen bişey var diyor ve bende kendisine katılıyorum
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ADINIZI YAZIN: sonuna kadar haklısın bacım
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ZUBİ: Sonuna kadar katılıyorum kendisine.
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