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Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor

Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının olmasına rağmen sorumsuz vatandaşlar orman ve mesire alanı yakınlarında hem piknik yapıyor hem de çöplerini atıyor.

16.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:38
Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor
TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının olmasına rağmen sorumsuz vatandaşlar orman ve mesire alanı yakınlarında hem piknik yapıyor hem de çöplerini atıyor.
Tekirdağ Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki tüm piknik ve mesire alanlarının kapatılması, sorumsuz vatandaşları yıldırmadı. İlçedeki yeşil alanlarda kaçak piknik yapan vatandaşlar, adeta yasaklara meydan okuyor. Kolluk kuvvetlerinin tüm uyarılarına rağmen bu alanlarda piknik yapan bazı sorumsuz vatandaşlar ise alkol şişelerini ve diğer çöplerini alanda bırakıyor. Sorumsuz vatandaşlar yasak dinlemiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Yerel
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