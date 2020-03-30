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Sorumsuz vatandaşlara polis müdahale etti

Yeni tip Korona virüsü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında halkın park ve bahçelik alanlara çıkmamalarına yönelik yapılan uyarılara uymayan bilinçsiz vatandaşlar İncilipınar Parkı'ndan polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

30.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:31
Sorumsuz vatandaşlara polis müdahale etti
Yeni tip Korona virüsü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında halkın park ve bahçelik alanlara çıkmamalarına yönelik yapılan uyarılara uymayan bilinçsiz vatandaşlar İncilipınar Parkı'ndan polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip Korona virüs ile mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmak, balık tutmak ve otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıklanmıştı. Fakat bütün bu uyarıları dikkate almayan bazı bilinçsiz vatandaşlar ise Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde bulunan İncilipınar Parkı'na girdi. Sorumsuzca davranışları gören bazı vatandaşlar ise parktaki yoğunluğu polis ekiplerine ihbar etti. Polis ekipleri kısa bir süre içerisinde parka gelerek vatandaşları park ve çevresinden uzaklaştırdı. Vatandaşlar yasağın isabetli olduğunu söyledi. Rabia Oflaz isimli farklı bir vatandaş ise, yaşlı vatandaşların dışarı çıkmamaları gerektiğine dikkat çekerek, "O kadar uyarı var, buna rağmen hala çıkıyorlar" dedi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün boyu vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği alanlarda nöbet tutuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Denizli, Polis, 3. Sayfa
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