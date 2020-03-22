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Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Yetkililer, Kovid-19 salgınında sokağa çıkılmaması tavsiyesinde bulunurken yurdun dört bir yanından gelen görüntüler "Pes" dedirtti. Salgını ciddiye almayan birçok yurttaş, sokaklarda gezmeye devam ederken İstanbul'da kaydedilen bir görüntüde balıkçılar, polis ekiplerinin tavsiyelerine rağmen anonsu duymamış gibi davrandı. Bu hareket tepki çekti.

22.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:30

Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 21 vatandaşını kaybetmişken yetkililer, ısrarla evden çıkılmaması çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, valilikler başta olmak üzere bütün kurumlar vatandaşlara "Zorunlu değilse dışarı çıkma" uyarısında bulunuyor.

Ancak İstanbul 'dan gelen bir görüntü, izleyenlere "Pes" dedirtti. Polis ekipleri, deniz kenarında balık tutan insanlara anons yaparak "Sevgili İstanbullular, lütfen zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayınız. Bu sizin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır" dedi.

POLİSİN ANONSUNU UMURSAMADILAR

Ancak umursamazlıklarıyla dikkat çeken balıkçılar, yaptıkları hareketle "Pes artık" dedirtti. Polisin anons yaptığı esnada hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, hiçbir şey yokmuşcasına faaliyetlerini sürdürdü. Vatandaşın umursamadığını gören polis ekipleri ise olay yerinden ayrıldı.

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Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

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İstanbul'da sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Polis, Güncel

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