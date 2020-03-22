Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 21 vatandaşını kaybetmişken yetkililer, ısrarla evden çıkılmaması çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, valilikler başta olmak üzere bütün kurumlar vatandaşlara "Zorunlu değilse dışarı çıkma" uyarısında bulunuyor.

Ancak İstanbul 'dan gelen bir görüntü, izleyenlere "Pes" dedirtti. Polis ekipleri, deniz kenarında balık tutan insanlara anons yaparak "Sevgili İstanbullular, lütfen zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayınız. Bu sizin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır" dedi.

POLİSİN ANONSUNU UMURSAMADILAR

Ancak umursamazlıklarıyla dikkat çeken balıkçılar, yaptıkları hareketle "Pes artık" dedirtti. Polisin anons yaptığı esnada hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, hiçbir şey yokmuşcasına faaliyetlerini sürdürdü. Vatandaşın umursamadığını gören polis ekipleri ise olay yerinden ayrıldı.

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