Sorun Dinlediler, Personelin yeni yılını kutladılar

24 Aralık Salı günü İskenderun Ek Hizmet Binası'nda Payas ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunan Büyükşehir idarecileri, muhtarların talep ve istekleri doğrultusunda sorunların en kısa süre içerisinde çözülmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade ettiler.

HBB yetkilileri yeni yılda İskenderun'da kurulması planlanan araç ve ekipman şantiyesinin hizmete gireceğini;Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerindeki sorunların zaman kaybı yaşanmadan çözülmesini hedeflediklerini belirttiler.

Muhtarlar ile görüşmenin ardından İskenderun Ek Hizmet Binası'ndaki personellerin yeni yılını kutlayan yetkililer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yeni yıl mesajını ileterek halka hizmet konusunda büyük özveriyle çalışan personelin yeni yılda da çalışmalarını aynı azimle sürdüreceklerine olan inançlarını dile getirdiler.