Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine korona virüsü hakkındaki bilgileri paylaştı. Koca, 6 Ocak'ta halk sağlığı bünyesinde 15 kişi ile operasyon merkezi oluşturduklarını söyleyerek Bilim Kurulunun aktif hale getirdiklerini ifade etti.Bakan Koca, "15 Ocak'ta Bilim Kurulu rehber hazırladı. Burada enfeksiyona ilişki bilgiler her geçen gün güncelleniyor. Bu bilgiler vaka tanımı, yönetimi, enfeksiyon kontrol ve izolasyonlarımın nasıl olması gerektiği, müracaat eden hastaların şüpheli olma durumu, hangi hastaya nasıl davranılacağı ve bunu standardize eden bütün sağlık kuruluşları ve hekimlere bu anlamda standart oluşturan rehber oldu. Havaalanlarında termal kameralar yerleştirdik. Bizim başladığımız dönemde birçok ülke uygulamadığı gibi daha bir hafta on gün öncesine kadar Amerika Güney Kore'den gelen yolcular için termal kamera koyalım mı, koymayalım mı tartışmasını yapıyordu" dedi.5 Şubat tarihinde Çin ile tüm uçuşları durdurduklarını belirten Koca, "Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. İran'da bu enfeksiyonun yayıldığı görüldü. İran'da bu salgının artışı Kum ve Meşhed kentlerinden başladı. Burada başlamasının sebebi, Çin'den gelen öğrenciler üzerinden gelen yayılım. Kum ve Meşhed odak olmaya başladı. O bölgede yapılması gereken karantinaya almaktı. Yapılmadı. 23 Şubat'ta bütün sınırları kapattık. 22 Şubat'ta kara yolu ile girişi yapanların sayısı 3 bin 500'ü geçiyordu. Buradan giden 4 bine yakındı. Bu katı kurallar alınmamış olsaydı, gelecek insan sayısı 0 binden aşağı olmazdı" şeklinde konuştu.Bakan Koca, şöyle konuştu:'Bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an bu virüs tespit edilebilmiş değil. Tespit edilmiş korona virüsü olmadığını yani tanı ve teşhis konmadığını ama bu tahlil yaparken bile çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylediğimden emin olun. Yurt dışına yoğun giden ve yurt dışından gelen insanımız var. Oradan enfeksiyonu almadığını herhangi bir hastalık bulgusuyla temas etmediğini kim söyleyebilir? Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek. "Koca, dünyada 114 bin 456 vaka olduğunu söyleyerek, "Ölüm sayısı 4 bin 27. Görülen ülke sayısı 114. Bunun içine Kuzey Kıbrıs'ı da katarak 114. Ölüm oranı yüzde 3.5'larda. Karantina için 25 tane hastane belirledik. Sonra devamında 101'e çıkardık" diye konuştu.(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA