Sorunları Hep Birlikte Çözeceğiz

07 Aralık 2018 Cuma 10:33



07 Aralık 2018 Cuma 10:33

Belediye Başkanı Alper Taban, her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği kapsamında bu sabah Halit Paşa Camisi cemaatiyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Taban; "Biz vatandaşımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bir Belediye Başkanının tek başına bu şehrin sorun ve problemlerini çözmesi mümkün değil. Ancak bunu hep birlikte gerçekleştirmemiz mümkün. Sizlerin de bu anlamda desteğinize ihtiyacımız var" dedi.Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Halit Paşa Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.Mahalleli talep ve önerilerini başkana ilettiBelediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkanvekili Turgay Yel , AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kafede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegölBelediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, kendisinin de Belediye Başkanlığı görevinde 1 yılı geride bıraktığını söyledi. Taban, "Bugün Bereket Soframızı Halitpaşa Camimizde kurduk. Sizler de bizi kırmayıp geldiniz. Öncelikle Cumanız mübarek olsun. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camimizde bir araya gelerek vatandaşlarımızla bu sofralarda buluşmuş oluyoruz. Hazır o mahalleye gitmişken de bölgenin varsa yaşadığı sorunlar, problemler dinliyoruz. Sadece sorunlar da demeyelim, vatandaşlarımızın varsa gördüğü eksikler, eleştiriler, öneriler bunları da duymak istiyoruz" dedi."Alt yapı çalışmaları 2019'da başlıyor"1 yıldır Belediye Başkanlığı görevini ekibi ve teşkilatıyla birlikte sürdürdüklerini kaydeden Taban; "Tabi şehrimizin alt yapıdan üst yapıya pek çok anlamda eksik ve ihtiyaçlarının olduğunun farkındayız. Bunlarla ilgili de yaptığımız planlamalar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve İnegöl Belediyemizin yapacağı çalışmalarla inşallah 2019 yılından itibaren başta alt yapı olmak üzere çalışmalar başlayacak" diye konuştu."Bunu ancak hep birlikte gerçekleştirmemiz mümkün"Şehir yönetiminde vatandaşın desteğine ihtiyaçları olduğuna da vurgu yapan Taban; "Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın da bizlere destek olmaları için, bizlere kolaylıkla ulaşabilmeleri için her buluşmamızda ifade ediyoruz; lütfen bizler yardımcı olun. Gördüğünüzü, tespit ettiklerinizi 153 hattımıza bildirin ki biz de bu sorun ve aksaklıkları biran önce gidermiş olalım. Gittiğimiz yerlerde şunu yaşıyoruz; Başkanım iyi ki geldiniz, işte şu sorunlarımız var. Ben de diyorum ki Belediye Başkanı her yere yetişemeyebilir. Büyük bir İnegöl var, 300 bine yaklaşmış bir şehir var, 1065 kilometrekare yüzölçümüne sahibiz. 116 tane mahallemiz var. Her an nerede ne olduğunu anlık olarak görmemiz mümkün olmayabilir. Bundan dolayı bizlere kendi tespit ettiklerinizi bildirin ki biz de bunları en hızlı şekilde yerine getirelim. Şuanda bölgemizde hangi kamu kuruluşunu ele alırsanız alın, sizlere en hızlı cevap veren kurum haline dönüştük. Biz vatandaşımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bir Belediye Başkanının tek başına bu şehrin sorun ve problemlerini çözmesi mümkün değil. Ancak bunu hep birlikte gerçekleştirmemiz mümkün. Sizlerin de bu anlamda desteğinize ihtiyacımız var" şeklinde konuştu."İş yükümüzü 1 yılda 10 kat arttırdık"Taban, İnegöl Belediyesi'nin iş yükünün 1 yıl öncesine göre 10 kat arttırılma başarısını gösterdiklerini de kaydederek şöyle devam etti: "İş yükümüzü geçmişe nazaran, yani bir yıl öncesine nazaran 10 kat arttırdık. 350 iş kaydı oluştururken, bugün itibariyle 2500 iş kaydı oluşturuyoruz. Biz işten kaçmıyoruz, vatandaşımız bize iş bildirsin yeter ki. Tabi bunlar içerisinde 5-10 dakikada çözülecek işte var, 5 günde, 5 ayda, 5 yılda çözülecek işte var. Bunları planlamamıza alıp vatandaşa cevap vermeye çalışıyoruz." - BURSA