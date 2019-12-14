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Sorunları tespit toplantısı düzenlendi

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, sorunları tespit toplantısı düzenlendi.

14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:59Sorunları tespit toplantısı düzenlendi
'nın ilçesinde, sorunları tespit toplantısı düzenlendi.

İlçenin Behramlı Mahallesinde düzenlenen toplantıya, İçe Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay, daire amir ve müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Öncelikle olarak muhtarlar ve vatandaşlar sorunları dile getirdi. Sorunları tespit toplantısında konuşan Kaymakam Yunus Emre Vural ise, iletilen talep ve sorunları acil durumlarına göre çözeceklerini ifade edip, "Kaymakamlığımızla ilgili taleplerin dışındaki başka kurum ve kuruluşlarla ilgili sorun ve talepleri ilgili yerlere ileteceğiz" dedi. - MALATYA

Hakan Bay, Doğanyol, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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