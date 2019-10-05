Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinin bittiğini ancak çalışanların sorunlarının çözümü için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Yalçın, bir otelde düzenlenen, Eğitim Bir-Sen 1. Bölge Toplantısı Eğitim Programları'nın açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sendika olarak "anarşiyi" asla aralarına almadıklarını ifade eden Yalçın, "Kaldırımın taşıyla, esnafın camıyla, milletin arabasıyla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Bundan sonra asla olmayacak. Çünkü sendika olarak bizim mefkuremiz, iddiamız var. Bizim işimiz, derdimiz, kendimiz millet." dedi.

"Sendikacılık yapıyoruz, kanarya sevenler derneği değiliz." diyen Yalçın, Memur-Sen'in kuruluşundan bu yana zorlu yollardan geçtiklerini ancak mücadeleden asla vazgeçmediklerini söyledi.

Bugüne kadar çok yol kat ettiklerini bundan sonra aynı inanç ve kararlıkla yollarına devam edeceklerini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme masası bitmiş olabilir. Masa sorunlu bitti ama sorunlarımız bitmedi. Gelir vergisi oranlarında, gelir kalemlerinde, istihdam biçiminde, memur ve emeklinin geçiminde sorularımız var. Öyleyse gayretimizi sürdüreceğiz. Masa bitti diye sorun bitmedi. Eninde sonunda geçmişte nasıl haklarımızı aldıysak, mücadelemiz ve kararlılığımızla milli gelirden payımızı alacağız. Memur-Sen olarak hiçbir zaman milletin karşısında olmadık. Hiçbir zaman millet iradesinin karşısında saf tutmadık. Çünkü bizim milletle kavgamız yok. Bu millete bizim hizmet borcumuz var. Bizim evimize ekmeğimizi helal götürmemizin yolu milletimize hizmet etmektir, ihanet etmek değil. Memurun millete hizmet borcu ama devletin memura ücret borcu var."

Kimsenin memura "aldığınızla yetinin" dememesi gerektiğini belirten Yalçın, zamların memurun mutfağını yangın yerine çevirdiğini kaydetti.

Yalçın, hükümetin dengelemeye yönelik adımlar attığını ancak memurun ücretlerini dengeleyecek bir paket açıklanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya İzmir'in yanı sıra Manisa, Muğla ve Aydın'dan Eğitim Bir-Sen üyeleri katıldı.

Kaynak: AA