Kaynak: AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak buradan bir kez daha ilan ediyorum ki sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir. Çözümü başka yöntemlerde arayanların başarılı olma imkanı yoktur ve yaptıkları sadece zulümdür." dedi.Şentop, Diyarbakır 'daki temasları kapsamında kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.Hür bir memlekette, ezan sesleri arasında bayramın eda edildiğini belirten Şentop, Türkiye'ye, birliğe, kardeşliğe düşman olanların melanetlerini sergilediklerini söyledi.Şentop, dün ve önceki gün insanlık düşmanı yüzünü gösteren terör neticesinde şehitlerin olduğunu hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi."Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir"Diyarbakırlılarla bayramlaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, şöyle konuştu:"Diyarbakır benim defalarca geldiğim, her gelişimde daha da keşfettiğim nadide bir şehir. Diyarbakır şehir olarak çok güzel. Allah'ın bu coğrafyaya bahşettiği nimetlerden nasibini almış. Fakat şehirleri güzel kılan sadece coğrafi şartları ve alt yapısı değildir. Şehir aynı zamanda kültürdür, medeniyettir. ve biliyoruz ki Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir ve bağrında yüzyıllardır süzülüp gelen rafine bir kültürün izlerini taşır. Fakat herhalde Diyarbakır'ın en güzel yanlarından biri de insanıdır. Diyarbakırlının mertliğini, misafirperverliğini, zararına olacağını bilse dahi fikrini ifade etmek hususundaki kararlılığını ve karmaşık meseleleri birkaç kelam ile özetleyen pratik zekasını takdir etmemek elde değil. Diyarbakır'ın politik bilincinin ve hassasiyetinin yüksek oluşu da zannederim ki bu hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bazı fikirlerimi paylaşmak için Diyarbakır'ın en doğru yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."Dünyanın büyük bir yol ayrımında olduğunu, bu yol ayrımında olmasının çeşitli sancılara ve alt üst oluşlara yol açmakta olduğuna işaret eden Şentop, dünyada ne zaman büyük bir dönüşüm yaşansa, bunu en doğrudan hisseden bölgelerin Mezopotamya ve Anadolu olacağını kaydetti.15 Temmuz'daki darbe girişimi15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şükür ki bu hain darbe girişimi milletimizin feraset ve cesaretiyle alt edilmiştir. 15 Temmuz, Türkiye'de 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır. Bu çirkin, baskıcı geleneğin her on yılda bir tekrarlanan darbelerinin ne manaya geldiğini en iyi bilen yerlerden birisi Diyarbakır'dır. Zira, bu darbe geleneği gerçekleştiğinde ilk zarar verdiği yerlerin başında Diyarbakır gelir. Türkiye'de birisinin veya bir grubun ne kadar Türkiye'den, milletten yana olduğunu anlamak için 15 Temmuz'daki tavrına bakmalıdır. 15 Temmuz gecesini suskunlukla geçirenlerin millete demokrasi dersi verirken biraz mahcup ve temkinli olmalarında fayda var.""Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi hepimizin vazifesi""Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi hepimizin vazifesidir. Fakat bundan söz edenlerin bize evvela 15 Temmuz'daki tavırlarının gerekçesini de izah etmelerinde fayda var." ifadelerini kullanan Şentop, şunları kaydetti:"Son 7 ayda Semerkand, Buhara Üsküp ve Saraybosna gibi şehirleri ziyaret etme fırsatı buldum. Bir zamanlar bilimin çekim merkezi olarak öne çıkmış merkezlerde bulundum. Bugün bu şehirler suskun. Barış yurdu olarak bilinen Bağdat, Şam , Endülüs suskun. Şükürler olsun ki; İstanbul , Diyarbakır ayaktadır. Suskunluğun koyulaştığı yerde bizim sembol şehirlerimiz bir yıldız gibi parlamaktadır. İstanbul ve Diyarbakır'ı art arda zikrettim. Bu tesadüfi değil. İstanbul'un ve Diyarbakır'ın kaderi ortaktır, birdir. İstanbul işgal edildiğinde, işgal kuvvetleri komutanının mütekebbir ve küstah bir biçimde şehre girdiğini gören ve ünlü 'Kara Gün' yazısını yazan Süleyman Nazif hemşehrinizdir, Diyarbakırlıdır. ve bu sebeple Malta 'ya sürülmüştür. ve şu anda İstanbul'da, İstiklal Şairi Mehmet Akif ile yan yana yatmaktadır. İşte İstanbul ve Diyarbakır'ın kaderi bu kadar birbirine eştir, denktir.""Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir"Türkiye'nin çevresindeki birçok ülkeden, hatta Avrupa 'daki bazı devletlerden farkının emek verilerek kökleştirilmiş demokrasisi olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye'de sorunların olduğunu fakat bu sorunların çözüm zemininin de bulunduğunu aktardı.Şentop, "O zemin de sivil siyasettir, Meclis'tir ve demokrasidir. Fakat demokrasi konusundaki talebimiz samimi olmalıdır. Şiddetle arasına mesafe koymak, demokrasi talebinde samimi olmanın ön şartıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak buradan bir kez daha ilan ediyorum ki; sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclis'tir. Çözümü başka yöntemlerde arayanların başarılı olma imkanı yoktur ve yaptıkları sadece zulümdür. Türkiye bir büyük ittifakın neticesidir. O ittifak da Türkiye'yi hem vatan hem vazife bilenlerin kurduğu bir ittifaktır. Bu ittifak neticesinde yüce Meclis kurulmuş, milli mücadele verilmiş ve bugünlere gelinmiştir." diye konuştu.Önümüzdeki yıl TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Şentop, 100'üncü kuruluş yılının büyük etkinliklerle kutlanacağını, Diyarbakır'ın da bu etkinliklerin önemli bir parçası olacağını belirtti.Bayramlaşma programına, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker Ebubekir Bal ve Oya Eronat , Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan , kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.