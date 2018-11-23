Sorunlu Ciltlere İlaç Gibi Gelecek Doğal Sabunlar

Doğal bitkilerden yapılan vücut sabunları da bazı sorun ve hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır. Ayak mantarından cilt yanıklarına, sedeften egzamaya kadar birçok hastalığa fayda sağlıyor. The Soap Factory'nin birbirinden bitkisel, doğal ve el yapımı sabunlarıyla tanışın.

İşte cildinize sayısız fayda sunacak ve sağlık sorununuzla savaşacak sabunlar...

Defne Sabunu

Mantar ve egzamaya karşı etkilidir.El ve ayaklarda oluşan mantarı yatıştırır. Varisleri rahatlatır. Düzenli kullanımda varisli bölgelerde rahatlama sağlar. Banyo sırasında sabun varisli bölgede masaj yaparak kullanılır. Antibakteriyel yapısıyla saç diplerinde bulunan deri hastalıklarının neden olduğu yaralara olumlu etkileri vardır. Doğal peeling özelliği vardır.

Bal Yulaf Sabunu

Küçük yanık ve yaraların iyileştirme sürecini hızlandırır. Enfeksiyonlu deri hastalıklarında tedaviye yardımcıdır. Yüksek oranda E vitamini içerir.

Ardıç Katranı Sabunu

Egzamaya, mantar ve sedefe karşı güçlü bir savaşçıdır.Ardıç katranı yağı egzamaya karşı bilinen en etkili bitkisel yağdır. Sedef ve mantara karşı kullanılabilir. Hem saç hem de ciltte oluşan egzamayı yatıştırır. Ciltte kaşıntı ve kabartı şeklinde ortaya çıkan ürtiker hastalığının tedavisinde yardımcıdır. Saç derisini besler ve ve saçın sağlıklı uzamasını destekler.

Çörek Otu Sabunu

Ayak mantarı ve ayak kokusuna karşı etkilidir. Ayak yaralarını temizler ve cildi besleyerek iyileşme sürecine yardımcı olur. Egzamaya karşı etkilidir.Alerjik reaksiyonlarda cildi rahatlatır. Antihistamin içerir. Saç diplerine friksiyon yapar.