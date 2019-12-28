Sorunu taraflar tarafından masaya yatırdı

Düzceli esnafların ve özellikle kafe, kırathane ve lokantacıların büyük sorunu haline gelen kapalı alanlardaki sigara yasaklarına kesilen cezalar, yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası ile Lokantacılar Odası tarafından üyelerinden gelen yoğun şikayetler üzerine oda başkanları yetkilileri ağırlayarak esnafların sorunlarına çözüm yolları aradılar.



Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya oda başkanları Osman Ataseven ile Atilla Şişman ile Düzce Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ökkeş Kepek, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Fazlı Bayraktar, Dr. Gökhan Katırcı ile Emniyet Müdürlüğü'nden sigara denetimlerine katılan polis memuru İlyas Baylan, Vergi Dairesi, Zabıta Müdürlüğü personeli, Tarım Orman İl Müdürlüğü çalışanları, Zabıta müdürlüğü ekipleri ve esnaflar katıldı.



Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Osman Ataseven yaptığı konuşmada sigara yasağının esnaflar açısından büyük sorun yaşattığını, yasağa karşı olmadıklarını ancak bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılabilecek değişikliklerle uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini ancak halen yürürlükteki haliyle esnafların belini büktüğünü dile getirdi. Ataseven; "Sigara yasağı dükkan kapatmaya kadar giden cezası olan bir uygulama bunu kaldırmamız mümkün değil. Benim esnaflarımızdan ricam; sigara yasağını Düzce'de uygulatmamamız söz konusu olamaz. Burada önerilerde bulunalım ve bu öneriler Ankara'ya taşınsın ki belimizi büken cezalar artık yazılmasın. Ayrıca açık alan, kapalı alan bizi iyice bunalttı. Mekanın metrekaresine göre sigara içilebilecek kapalı alan yapılsın ve burada sigara içilebilsin. Bunu içecek olan adam her yerde içecek zaten. Bırakın o alanda içsin. O alanlar yapılsın ondan sonra cezalar yazılacaksa yazılsın. Arkadaşlarımızın ciddi anlamda bu konuda mağduriyet yaşıyorlar. Sigara yasağı ile ilgili olarak madem yeni bir kanun hazırlanıyor. O zaman bu konuda kanuna eklensin" dedi.



Esnaflar ise mağduriyetlerini dile getirerek yetkililerden çözüm yolları bulunmasını istediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA