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Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek

Kadir Şeker'in şiddet gören kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebebiyet vermesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Kadir'in montunda bulunan kan izleri soruşturmaya yeni bir yön verecek. Göğüs hizasında bulunan kan damlaları Duran'a ait çıkarsa boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak.

17.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:11

Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in olay öncesi son görüntüsü ortaya çıktı. Kadir'in montunda tespit edilen kan izler ise soruşturmaya yön verecek.

'da Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILAMADI

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

KADİR'İN SON GÖRÜNTÜSÜ DOSYADA

Ancak soruşturmada Kadir'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren o görüntülere ulaşıldı. Olay akşamı kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. Tıp fakültesini kazanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında indiği görülüyor.

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Kadir Şeker ifadesinde "Adam boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm" demişti.

MONTTAKİ KAN İZİ

Kadir'in olay günü giydiği ve Adli emanette bulunan mont üzerinde yapılan incelemede montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor.

Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Montta Özgür Duran'ın kan izleri bulunursa, boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.

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Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek

kadir şeker, Eskişehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (22)
İSİMSİZ KAHRAMAN:bende böyle bir olay görünce müdahele etmemek için kendimi zor tutuyorum. Böyle durumlarda polisi arayacaksın kendin müdahale etmiyeceksin heleki silah taşıyorsan hiç müdahale etmiyeceksin.
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3 0
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ŞAMİL:Kadir Şeker masumdur
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1 0
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DJ BORİS BREJCHA:İNŞALLAH ÖYLE OLUR.
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3 1
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TC:KADIR ILE OLUMSUZ YAZAN ERKEKLER OLEN 19 SABIKALI OLAN PISKOPATLA AYNI DÜŞÜNCEDE ACIK VE NET
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7 3
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HAKSIZMIYIM:PEKALA CEBINDEN BICAGI CIKARMASINDAKI AMAÇ NEYDI. . SALATALIK MI SOYACAKTI?BIRAKIN BU İŞLERİ. RESMEN ÖLDÜRMÜŞ İŞTE?
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11 20
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HAKSIZSIN:19 sabıkası olan merhum vatandaş kadirin boğazına yapışmış izlerden de belli oluyor kadirin yüzüne bakarsan. o sırada kadir de boğulmayı değil can havliyle kurtulmayı istediği için çıkarmış bıçağı.
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3 0
İSKENDER:KİMSE KİMSEYİ SAVUNMASIN, HERKES CEZASINI ÇEKSİN. SEN CEZA VERMEZSEN HER KADIN DÖVENİ ÖLDÜRÜRLER O ZAMAN.
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19 45
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MEHMET:DÖVMEYECEKSİN OZAMAN KADINI NİYE DÖVÜYON MAHREM ALANI VARDIR HERKESİN KIZIOSAN GİT ORDA KIZ EŞİNE KIZ AMA DÖVME HAA MİLLETİN GEZDİĞİ YERDE NİYE YAPION BUNU BAZEN BAKIYORUM TV DE MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVÜOLAR HERKES YANYAN BAKIP GEÇİO VAY HALİMİZE
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13 1
MUSTAFA:şu katili kurtarmak için midir bu kadar çaba bırakın adli makamlar çözsün bu işi
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9 34
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MERT CAN:1 haftadır okuyyoruz karı koca tartışırken bıçaklı kadir gidiyor ne yapıyorsun sen diyor adamla tartışıyor ve kadının kocasını kalbinden bıçaklıyor . . . . çıkan sonuç her tartışana müdahele etme hakkı var mı bıçak taşıma hakkı varmı adam öldürme hakkı var mı her kesin adaleti var kitap boşuna mı karı koca tartışa bilir ama tartışmalarda ölüm olmuyor. . . eşiyle tartışmayan kavga etmeyen bence çok az kişi vardır . . . . . aile yıkıldı çocukları varmı ki. . . yetim var mı . . . . bakalım başka ne seneryolar çı
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11 22
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