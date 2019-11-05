Haberler » Spor » Sosa, Krasnodar maçı kadrosunda yer almayacak

Sosa, Krasnodar maçı kadrosunda yer almayacak

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, Krasnodar maçında oynamayacak.

05.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:06Sosa, Krasnodar maçı kadrosunda yer almayacak
Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, Krasnodar maçında oynamayacak.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun Krasnodar maç kadrosunda olmayacağını belirtti. Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi. - TRABZON

Trabzonspor, Jose Sosa, Krasnodar, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:32 Futbol: Nike Dostluk Turnuvası
11:30 Göztepe'nin Sepil gururu
11:25 Galatasaray Ekim'de en konuşulan takım oldu
11:24 BAL'da Malatya takımları için tatsız sezon
11:23 Başakşehir, Wolfsberger deplasmanında
10:42 Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı
10:06 Erling Haaland 4 maçta 7 gol atıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
09:49 Talisca'yı Çin vatandaşı yapmak için harekete geçildi
09:40 Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
00:53 Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı!
6.11.2019 11:32:34