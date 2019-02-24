Sosa'nın Eşi Yarı Maratonda 7. Oldu

Kaynak: İHA

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu José Ernesto Sosa'nın İtalyan eşi Carolina Alurralde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 39.'su düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda 7 oldu.Sosa'nın İtalyan eşi Carolina Alurralde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümünde düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonuna katıldı. Eşinin ülkesi olan Arjantin'in renklerini taşıyan forma ile koşan Carolina Alurralde, sadece lisanslı sporcuların katılabildiği Yarı Maraton'da 1: 41: 06'lık derecesiyle kadınlar kategorisinde 7. oldu.(İHA)