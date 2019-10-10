Sosa, Trabzonspor için parayı ikinci plana attı

Trabzonspor iç transferde anlaşmayı çok istediği Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın menajeriyle milli arada bir kez daha masaya oturacak. Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalar yapan ve bu konuda menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ifade eden Sosa'nın olumlu yaklaşımı bordo mavili yönetimi sevindiriyor.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl uzatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

YILLIĞI 3,2 MİLYON EURO

Sosa'nın Trabzonspor'da ve şehirde gördüğü ilgiden çok memnun olduğu, bu yüzden de sözleşme uzatmak için para konusunu gündeme bile getirmediği ifade edildi. Transfermarkt'te piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen 1985 doğumlu oyuncu, yıllık 3,2 milyon euroluk sözleşmesi ile bordo-mavililerin en fazla kazanan futbolcularından biri.