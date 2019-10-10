Haberler » Spor » Sosa, Trabzonspor için parayı ikinci plana attı

Sosa, Trabzonspor için parayı ikinci plana attı

Trabzonspor, yıldız oyuncusu Sosa ile sözleşme yenilemek için görüşecek. Arjantinli oyuncunun da Trabzon'da mutlu olduğu ve parayı ikinci planda tutacağı öğrenildi.

10.10.2019 09:25

Trabzonspor iç transferde anlaşmayı çok istediği Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın menajeriyle milli arada bir kez daha masaya oturacak. Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalar yapan ve bu konuda menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ifade eden Sosa'nın olumlu yaklaşımı bordo mavili yönetimi sevindiriyor.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl uzatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

YILLIĞI 3,2 MİLYON EURO

Sosa'nın Trabzonspor'da ve şehirde gördüğü ilgiden çok memnun olduğu, bu yüzden de sözleşme uzatmak için para konusunu gündeme bile getirmediği ifade edildi. Transfermarkt'te piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen 1985 doğumlu oyuncu, yıllık 3,2 milyon euroluk sözleşmesi ile bordo-mavililerin en fazla kazanan futbolcularından biri.

Sosa, Trabzonspor için parayı ikinci plana attı

Trabzonspor, Jose Sosa, Spor

YORUMLAR(4)
BURAK:Verin 1, 2 bakalım kalıyor mu sosa
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
OFLU:ALDIĞIN HER KURUŞU HAK EDİYORSUN SOSA !
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
1903_BJK_:Aman dikkat edin savaş çıkıyor diye kaçmasın yine. . .
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
61:SİZ BASKANINIZI KOLLAYIN KACMASIN ETHEM SANCAGA DEVREDIP KULUBU YOK EDECEKLER
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Spor Haberleri
10:24 Trabzonspor'da Hosseini ve Novak'ın sağlık durumu
10:24 Trabzonspor'da novak ve hosseini'de korkulan olmadı
10:24 Trabzonspor'da novak ve hosseini'de korkulan olmadı
10:22 Denizlispor'un teknik direktör tercihi yerliden yana olacak
10:21 Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...
10:19 A milli futbol takımı, arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü (yeniden)
10:12 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlayacak
10.10.2019 10:28:14