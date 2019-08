- Sosnovy Bor Şehri, Leningrad Ngs ile Hayat Buldu- 45 Yıl Önce Nükleer Santralle Aynı Merkezde...

- Sosnovy Bor şehri, Leningrad NGS ile hayat buldu45 yıl önce nükleer santralle aynı merkezde kurulup gelişen Sosnovy Bor şehrinin nüfusu bugün 70 bine ulaştıSosnovy Bor şehrinin kış aylarındaki ısınma ihtiyacı, Leningrad NGS'nin merkezi sistemle dağıttığı sıcak su aracılığıyla karşılanıyor. Ayrıca Leningrad NGS'de 15 çeşit radyokimyasal izotop, silikonyum kristalleri, oksijen ve azot da üretiliyorSosnovy Bor Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov: "Sosnovy Bor'da iki kişiden biri ekmeğini Leningrad NGS'den kazanıyor"

MOSKOVA - Sovyetler Birliği tarafından 45 yıl önce Leningrad bölgesinde inşa edilen nükleer santralin, aynı merkezde bugün 70 bin nüfusa ulaşan Sosnovy Bor adlı yerleşim biriminin de kurulup gelişmesini sağladığı bildirildi. Türkçede çam ormanı anlamına gelen Sosnovy Bor'un Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov, "Kentimizde yaşayan iki kişiden biri geçimini nükleer santralden sağlıyor" dedi. Rusya Federasyonu'nun, nükleer enerji işbirliği içinde olduğu Türkiye, Macaristan, Bangladeş, Mısır ve Hindistan'dan gelen balıkçıların katılımı ile Leningrad NGS'nin bulunduğu Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'nı takip eden gazeteciler, Sosnovy Bor Belediyesi'nin ziyaret ederek Belediye Başkanı Mikhail Voronkov ve Leningrad NGS Çevre Güvenliği Sorumlusu Aleksandra Tkaçeva'dan nükleer santralin kent ve toplum üzerindeki etkileri hakkında bilgi aldı.Silikonyum kristalleri, izotop, oksijen ve azot üretiyor, sıcak su ile de şehri ısıtıyorNükleer santralin çevreye etkileri konusunda katılımcılara yaklaşık 20 dakikalık bir sunum yapan Leningrad NGS Çevre Güvenliği Sorumlusu Aleksandra Tkaçeva, 2018 yılında 28,8 milyar kw saat elektrik üretilen Leningrad Nükleer Santrali'nin bölgenin elektrik üretiminde yüzde 56'lık bir paya sahip olduğuna dikkat çekti. NGS'de üretilen elektriğin St. Petersburg gibi büyük bir şehrin bir yıllık elektriğini karşılamaya yetecek miktara denk geldiğini kaydeden Tkaçeva, "Santralde ayrıca 15 çeşit radyokimyasal izotop, sanayi amaçlı kobalt60 denilen bir başka izotop, silikonyum kristalleri, sıvı ve gaz fazında oksijen ve azot üretilirken şehrin merkezi ısıtma sistemini besleyen sıcak su da bu santralden sağlanıyor" ifadelerini kullandı.Santral çevresi ve yerleşim biriminde son 5 yılda yapılan ölçümlerde hava kirliliğinde bir artışın tespit edilmediğini belirten Tkaçeva, "LNGS için kullanılan soğuk su ise Kapor Koyu'ndan alınmaktadır. Bu durum gümüş balığı, Atlantik somon, deniz alabalığı gibi farklı balık çeşitlerinin yaşam alanlarını etkilememektedir" diye konuştu.Soğutma sistemi için deniz suyu kullanılıyorNükleer santralin ısı değişimi soğutulması için deniz suyu kullanıldığını belirten Tkaçeva, "VVER reaktörlü enerji ünitesinin devreye girmesiyle birlikte bir megawatt elektriğin üretilmesi için kullanılan su miktarı kat kat düşürülmüştür. Suyun kimyasal özelliklerinde bu işlem nedeniyle değişim olmadığını hatta Kopor koyunda su kalitesinin arttığını söylemek mümkün" şeklinde konuştu."Sosnovy Bor, Leningrad NGS ile büyüdü ve gelişti"Daha sonra kürsüye gelen Sosnovy Bor Merkez İdari Yönetim Başkanı Mikhail Voronkov, bölgede ikamet eden vatandaşların Leningrad Nükleer Santrali ile neredeyse 45 yıldır yan yana yaşadığını, halkın büyük çoğunluğunun da doğrudan ya da dolaylı olarak santralle bağlantılı işlerde çalıştığını söyledi.Geçen yıl 45'inci yıl dönümünü kutlayan Sosnovy Bor'un Leningrad NGS ile doğup büyüdüğüne işaret eden Voronkov, sınır komşusu olan Finlandiya'da da halen 2 nükleer santralin aktif olarak faaliyette olduğunu ifade etti. Belediyenin de şehirde yaşayan insanların da en büyük geliri nükleer santralden elde ettiğini vurgulayan Başkan Voronkov, "Bütün nükleer tesislerde bu böyle. Bizim şehrimizin bütçesi 2.4 milyar ruble civarında. Bunun yarısı vergilendirmeden gelen gelirlerdir. Rusya Federasyonu vergi kanununa göre o vergilerin bir kısmı bölgenin yerli makamlarının bütçesine aktarılır. Sivil mühendislik açısından çok güçlü şirketlerimiz var. Çok fazla iş adamı var ve iş çevreleri burada oldukça gelişmiş durumda. Nükleer santraller sanayi tesislerine bağlıdır. Bizim burada okullar çoğunlukla nükleer enerji ve sanayi ile ilgilidir. Şunu da vurgulamak istiyorum ki bununla gurur duyuyoruz. Santralde birkaç nesildir çalışan aileler var. Her iki kişiden biri santralde çalışıyor" dedi.Sosnovy Bor, öğrenciler ve çalışanlar için cazibe merkezi konumundaBu bölgede yanan her iki ampulden birinin enerjisinin nükleer santrallerden karşılandığına dikkat çeken Voronkov, şöyle devam etti: "Sadece elektrikten bahsediyoruz ama şunu da unutmayalım 21. yüzyılda yaşıyoruz. Nükleer enerji, tıp alanında da kullanılıyor. Her zaman bahsettiğimiz barışçıl atomun özü budur. Ülkemizin biriktirmiş olduğu tecrübe şunun kanıtıdır; nükleer santrallerin işletilmesi tamamen güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Çevreye etkisi bakımındansa dikkat ettiyseniz 45 yıldır burada yaşamaktayız. Hiçbir şekilde çevreye olumsuz etkisini görmüyoruz. İyi hava şartlarında imkanınız olursa Finlandiya Körfezi'nde ne kadar çok balıkçının balık avladığını göreceksiniz. Yazın plajımızı görmeniz gerekiyordu. Yerel hak ve St. Petersburg'dan gelenler var. İnsanlar buraya gelip tatil yapıyorlar. Burada yerli halk ormanlara gidip mantar topluyor. Burada maaşlar St. Petersburg'dan daha yüksek. Sosnovy Bor olarak gençlerin göz bebeği olmaya devam ediyoruz. Onlar için hem eğitim hem de istihdam açısından tam bir cazibe merkeziyiz. Şehrimize talep çok yüksek. Burada okuyan gençler hemen tesislerde istihdam ediliyor. Sağlık konusundaysa vurgulamak isterim ki hem personel hem tıbbı müesseselerin donanımıyla ilgili sıkı çalışıyoruz. Bizde en sık görülen hastalık soğuk algınlığı. Onkolojik hastalıklarının görülme oranı ise ülkenin nükleer tesislerin bulunmadığı diğer bölgeleriyle aynı düzeydedir."

