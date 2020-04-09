Sosyal Ağlara Türkiye'de Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Getiriliyor
Corona virüsüyle mücadele ettiğimiz şu günlerde sosyal ağlarda çok sayıda haber, görsel, bilgi doğruluğu kanıtlanmadan paylaşılmaya başlandı.
09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Yasada Yer Alan Açığın Kapatılması Hedefleniyor
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olarak Türkiye'de kullanılan sosyal ağların, kişisel verileri Türkiye'de barındırma zorunluluğu ve Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yasa tasarısının gerekli görülmesinin, sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriklerin engellenmesi ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi. Yasada bu konuda bir açık olduğunu ifade eden yetkililer, bu açığı kapatmak için yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirtti.
Kaynak: Tamindir