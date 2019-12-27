"Sosyal Belediyeciliğe En Güzel Örnek"

"YEŞİLYURT BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLERDE GÖZ DOLDURUYOR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarında ağırladığı AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a 'Sosyal Belediyecilik' alanında ki hizmetlere ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu.

Hayırseverler tarafından bağışlanan gıda, temizlik ve kıyafetlerin bulunduğu marketi gezerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlar üzerine bilgiler alan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal hizmetlerde ki yatırımlarla göz doldurmaya devam ettiğini söyledi.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YEŞİLYURT'TA TAM MANASIYLA UYGULANIYOR"

Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarının gerek iç ve dış tasarımı gerekse de hizmet alanları ve vatandaşlara ulaştırılan hizmetlerle sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek düzeyde olduğunu vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 'Gönül Belediyeciliği' anlayışının Yeşilyurt'ta tam manasıyla uygulanmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZELİNİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NDE GÖRÜYORUZ"

Yeşilyurt Belediyesinin 'Sosyal Belediyecilik' hizmetlerini takdirle karşıladıklarını dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibini sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Veren el alan elden üstündür. Sosyal yardımlarını Yeşilyurt Belediyesi üzerinden mağdur durumdaki vatandaşlara ulaştıran hayırsever vatandaşlarımıza da ayrıca emek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Burası çok güzel, pırıl pırıl bir mekân olmuş, bir belediyenin yapabileceği en güzel işlerden biridir. Yüreğe ve gönüllere dokunan işler yapıyoruz.Sosyal Belediyeciliğin en güzelini Yeşilyurt Belediyesinde görüyoruz.Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşen projelerin sunumunu seyrettik, 12 tane birbirinden kıymetli projeleri sosyal belediyecilik hayata geçirildi.Emanet Çarşımızda hiç kullanılmamış sıfır malzemeler yer alırken, bebeklerden büyüklere kadar her yaştan ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılayacak gıda, temizlik ve kıyafetler temiz ve hijyenik ortamlarda yer almaktadır.İhtiyaç sahiplerimiz buraya gelip kendilerine verilen emanet kartlarla istediği ürünü nezih ve modern bir ortamda temin edebiliyor, her yönüyle özel ve değerli bir hizmet açıkcası.Sosyal Belediyecilik anlamında atılan bu güzel adımı canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.

"HİZMETLERİMİZLE SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNE KATKI SUNUYORUZ"

Yeşilyurt'ta sosyal dayanışma ruhunun üst seviyede olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarımızda incelemelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile beraberinde heyete öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde iken Sosyal Yardım İşlerinden sorumlu olduğu için onunda deneyim ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bilgi ve deneyimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine yakışır şekilde destek olmak adına hizmete açtığımız Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarımız ile sosyal belediyecilik hizmetlerinde yakaladığımız başarı çıtasını yükselttik. İlçemizde ikâmet eden bin 100ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik kurumsal yardım hizmeti veriyoruz. Sosyal dayanışmayı ön planda tutmaya yönelik hizmetlerimiz kapsamında gıda, temizlik ve kıyafet yardımları yapıyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze başvuru yaparak hangi konuda yardım almak istiyorsa o konuda başvuru yapıyor. İhtiyaç sahiplerine kart veriyoruz, puanlar yüklüyoruz, o puanlara göre marketimize gelip alış verişini yapabiliyorlar. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan yaşlılarımıza, iş arayanlardan sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyenler ile hayırseverler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. Hayırseverlerimizin gerek gıda, temizlik ve kıyafet gibi yardımları gerekse de ayni ve nakdi yardımlarını gerekli koordinasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Hayırseverlere yaptıkları yardımın nereye gittiğine ilişkin anında bilgi aktarıyoruz. 'Sosyal Belediyecilik' hizmetlerimizle toplumdaki sosyal dayanışma ruhuna güç katıyoruz. Sosyal yardım hizmetlerimize katkı sağlayan hayırseverlere şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bununla birlikte yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve satışının yapıldığı Yöresel Ürünler Çarşımızın açıldığı günden beri yoğun ilgi ve teveccüh görmesi doğru bir yatırım yaptığımızın açık göstergesidir. Yeşilyurt Belediyesi doğru, yerinde ve kalıcı yatırımlar yapan, bölgenin ihtiyaçlarını verimli projelerle gidermeyi ilke edinen, ülke çapında yakından tanınan yerel bir yönetimdir." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gezi ve inceleme ziyaretinden sonra 'Sosyal Belediyecilik' alanında hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra yeni dönem yatırımları hakkında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a sinevizyon üzerinden sunum yaptı.