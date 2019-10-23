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Sosyal Bilgiler dersi kültür şölenine dönüştürüldü

Sosyal Bilgiler dersi kültür şölenine dönüştürüldüNİĞDE - Niğde'de Sosyal Bilgiler dersi "Geçmişimi Öğreniyorum" teması kapsamında, geçmişten günümüze yöresel yemekler ve kültürel öğelerin öğrencilere gösterilmesi ve okul ortamında sergilenmesiyle bir kültür şölenine dönüştürüldü.

23.10.2019 13:13
Sosyal Bilgiler dersi kültür şölenine dönüştürüldü
NİĞDE - Niğde'de Sosyal Bilgiler dersi "Geçmişimi Öğreniyorum" teması kapsamında, geçmişten günümüze yöresel yemekler ve kültürel öğelerin öğrencilere gösterilmesi ve okul ortamında sergilenmesiyle bir kültür şölenine dönüştürüldü.
Niğde Mehmet Emet Aydoğan İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri yöresel kıyafetler giyerek geçmişten günümüze gelen yöresel ürünlerin tanıtımını yaptılar.
Stantları gezen ziyaretçiler karşılarında yöresel kıyafetler, testiler, taslar, semaverler, kaplar, kaşıklar, işlemeler, örtüler, çeyizlik, tarihi eşyalar ve daha birçok kıymetli eserleri görerek geçmişi hatırladı.
Öğrencilere geçmişi görsellikle anlatıldığını ifade eden Sınıf Öğretmeni Tülay Polat, "Milli Değerlerimiz konusuyla ilişkili olarak hazırladık. Amacımız geçmişteki kültürel değerlerimizi çocuklarımıza kavratıp geleceğe yöne vermelerini şekillendirmeyi sağlamaktır" dedi.
Okul Müdürü Cihat Şola ise, "Öğrencilerimiz kültürel değerlerimizden bir parça görecekler. Çocuklarımızın geçmişiyle olan kopukluğunu gidermektir. Sınıf öğretmenimize ve öğrencilerime teşekkür ediyor başarılar diliyorum" dedi.
Sosyal Bilgiler dersi kültür şölenine dönüştürüldü

Niğde, Emet, Yerel

Kaynak: İHA

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