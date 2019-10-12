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Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri ile nefes kesti.

12.10.2019 13:01Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri ile nefes kesti. Öğrenciler de Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın tarihini Mütareke Müzesi'nde canlı olarak işlediler, hem de Solotürk'ün muhteşem gösterisine şahitlik ettiler

Türk semalarını korumaya kendini adayan, Türk Hava Kuvvetleri'nin seçkin gösteri takımı Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Mudanya'daydı.

Özel Özlüce Tan Eğitim Öğretim Kurumları öğrencileri de hem tarihi ana tanıklık etmek, hem de Sosyal Bilgiler Dersi'ni canlı canlı işlemek için Mudanya Mütareke Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Özlüce Tan Eğitim Kurulu Başkanları Ergin Kayan ve Mehmet F. Özuslu önderliğinde, Müdür Yardımcısı Yasin Koçak, öğretmenler Bengü Alpan Çekiç, Fatih Erarslan ve öğrenciler Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 97. Yılını Solo Türk'ün muhteşem gösterisiyle kutladılar. Öğrenciler mütareke binası gezisinde de tarihin yönünün nasıl değiştiğini öğretmenlerinden dinlediler. - BURSA

Türk Hava Kuvvetleri, Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

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