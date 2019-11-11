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Sosyal bilgiler kitabındaki hatalı görsel kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Sosyal bilgiler 6. sınıf ders kitabında yer alan İbrani alfabesine ait görselin, alfabelerde benzer harflerin olması nedeniyle sehven Uygur alfabesi olarak verildiği belirtilerek, "Hatalı görsel kaldırılarak ders kitabının güncellenen elektronik nüshası...

11.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:04Sosyal bilgiler kitabındaki hatalı görsel kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Sosyal bilgiler 6. sınıf ders kitabında yer alan İbrani alfabesine ait görselin, alfabelerde benzer harflerin olması nedeniyle sehven alfabesi olarak verildiği belirtilerek, "Hatalı görsel kaldırılarak ders kitabının güncellenen elektronik nüshası Eğitim Bilişim Ağı'nda yayımlanmıştır." açıklaması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından, 6'ncı sınıf sosyal bilgiler ders kitabında "Uygur Devleti" başlığında sehven konulan görsel hakkında açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından, 'Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabının 61. sayfasında yer alan İbrani alfabesine ait görselin, Uygur ile İbrani alfabelerinde benzer harflerin olması nedeniyle, sehven Uygur alfabesi olarak verildiği' bilgisi alınmıştır. Hatalı görsel kaldırılarak ders kitabının güncellenen elektronik nüshası Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlanmıştır. Mevcut durumda ilgili ders ünitesi dijital ortam üzerinden işlenecek olup gelecek eğitim öğretim yılı için baskı güncellemesi yapılacaktır."

Uygur, Güncel

Kaynak: AA

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