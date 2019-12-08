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Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri minikleri sevindirdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Umurlu-Ortaköy İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

08.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:42Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri minikleri sevindirdi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Umurlu- İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Öztürk'ün rehberliğinde, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğretmen adayları, sergiledikleri tiyatro oyunu ve palyaço gösterisi ile minikleri eğlendirdi.

Ziyarette, öğrenciler ile fakülte akademik ve idari personeli tarafından toplanan kitaplar ve kırtasiye malzemelerinin verilmesiyle minik öğrenciler sevindirildi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Ortaköy, Umurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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