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Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.

07.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:52 Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.

Şeker İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ile birlikte aşçılık mesleğinin eğlenceli bir şekilde tanıtılması amacıyla tatlı ve tuzlu kuru pasta uygulaması yaptılar.

Aşçılık mesleğini yakından tanıyarak oldukça eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ile akademisyen ve bölüm öğrencilerine teşekkür ettiler. - AMASYA

Amasya Üniversitesi, Suluova, Güncel

Kaynak: İHA

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