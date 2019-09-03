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Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

03.09.2019 23:33

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokakta iç çamaşırlarıyla dolaşarak insanların tepkisini ölmek isteyen adamı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

KIŞKIRTICI HAREKETLERDE BULUNDU

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova'dan sosyal deney yapmak için arkadaşları ile Kocaeli'ye geldiğini ileri süren A.Ş. isimli şahıs, sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak insanların tepkisini ölçmek istedi. Şahıs sokakta dolaşırken, arkadaşları ise o anları görüntülemek istedi. Sokak ortasında iç çamaşırıyla dolaşıp kışkırtıcı hareketlerde bulunan şahsı gören vatandaşların bir kısmı polisi arayarak şikayette bulunurken, duruma tepki gösteren bir grup ise A.Ş.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Ş.'yi öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENEN ŞAHSA POLİS MAĞAZADAN KIYAFET ALDI

Polis ekipleri tarafından A.Ş yarı çıplak bir şekilde polis merkezine götürdü. Şahsın polis merkezinde verdiği ifadesinde sosyal deney yapıp vatandaşların tepkisini ölçmek istediğini söylediği öğrenildi. Bir polis memuru ise mağazaya giderek şahsa giyinmesi için kıyafet aldı. Polis memurunun aldığı kıyafetleri giyen şahıs, daha sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından şahıs tekrar polis merkezine götürüldü.

Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu

Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR (16)
TXX: millet nasıl zengin olacağını şaşırdı baktı böyle absürt absürt şeylerde para var ama oyle direk soyunup sokağa atlamakla olmaz işte uyaran da olmamış zavallıyı ahahahahaahahah
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TXX: türkiye ve sosyal deney ahaha valla iyi kaşınmış buda.
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ADA: iyi bir dayak yediyse aklı başına gelmiştir mal sosyal deneymiş
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Ü.ZENGİN: eii senin kızın çoluğun çocuğunun önünde böğle bi asalak durup lafla taciz etsin sen sesini çıkarma sosyal deneyde
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KAPLAN: Geri zekalı tıklama almak için soyunmuş mal
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BİR ZAMANLAR ANADOLU: Adamın derdini sıkıntısını sormadan etmeden hemen linç pata küte,ne kadar embesil varsa bu ülkeye toplanmış!
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TİM0135: Türk rumuzlu,hadi adam akıl hastası olsaydı yinemi linç edecektin aptal, bir şeyi bilip bilmeden lince girişiyonuz, ortadoğu kabileleri gibi!!! Seninde Rumuz Türk ama ortadoğu barbarı gibisin!
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TÜRK: Adını anadolu yazmışsın ama ruhun tayland. Tabi millet video çekecek diye ahlaksızlığı meşrulaştıralım değil mi?Senin gibi sapık zihniyetlerin bu ülkeden gitmesi lazım.Çıplaklığı ahlaksızlığı savunan sizin gibiler Yallah Amsterdam a
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PRESTİJ: Derdi video çekmek başka işi gücü yok amipin
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MRSEK: Kışkırtma videosu çekiyor diyor o bölümü atlamışsın.Insanlar çıplak birini linç etmez, üstünü örter.Şimdi video yok ama bu kendini bilmez, utanmaz cins cins sorular sorarak milleti galeyana getirmiştir büyük ihtimal.
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