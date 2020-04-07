Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri

Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiriİSTANBUL, (DHA) - Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi, koronavirüsü (COVID-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle imzalandı.

07.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:06
Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri
İSTANBUL, (DHA) - Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi, koronavirüsü (COVID-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle imzalandı.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) Genel Başkanı Levent Uslu ile gerçekleştirdiği video konferansta, taraflar karşılıklı olarak Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. Sözleşme, belediyede çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını kapsıyor. Düzenlenen görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı ile İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı Sedat Bika, Mehmet Hızır, Tahir Cengiz ve Erol Şengöz de bulundu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Genel Başkan Levent Uslu'ya teşekkürlerini ileterek, 'İçinden geçtiğimiz zor dönemde yerel yönetimlerde çalışan kardeşlerimizin de ne kadar önemli bir iş yaptığı ortada. Temizlik ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz, destek ekiplerimiz sürekli olarak saha da çalışıyorlar. İnşallah bu mücadele ile bu sürecin üstesinden geleceğiz. Tüm bu süreci birlikte atlatmaya çalıştığımız memur kardeşlerimizin haklarını iyileştirebilmek adına attığımız bu adımın hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.
'İLK KEZ VİDEO KONFERANSLA SÖZLEŞME İMZALANDI'
Kağıthane Belediyesi'nde çalışan memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren BEMBİRSEN Genel Başkanı Levent Uslu, 'Kağıthane Belediyesi benim de memuriyete ilk başladığım ve hep ilkleri yaşadığım bir belediye olmuştur. Bu vesileyle de yine bir ilk olarak Sosyal Denge Sözleşmesi'ni video konferans ile imzalıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, belediyelerde çalışan zabıta kardeşlerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz, sosyal destek ekiplerinde çalışan kardeşlerimizi tek tek görüyor ve gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler bu küresel salgında çok önemli bir rol üstlenmiştir. İnsanın olduğu her yerde yerel yönetimler büyük bir önem arz etmektedir. Bu dönemde esnaflarımız başta olmak üzere birçok kesimden kardeşimize elimizden gelen her türlü desteği göstermemiz gerekir' dedi. Sosyal Denge Sözleşmesi’nde koronavirüs tedbiri

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Öztekin, Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sosyal Denge Sözleşmesi'nde koronavirüs tedbiri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:39: FLAŞ - Haber 19:39: VALİ YERLİKAYA DUYURDU MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR - Haber 19:38: FLAŞ - Haber 19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına... - Haber 19:38: Hollanda'da bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Haber 19:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi