Vefa Sosyal Destek Grubu Toplantısı, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında yapıldı,Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve tüm kurumların koordinasyon halinde olmasını sağlamak amacıyla Vali Mustafa Masatlı başkanlığında toplantı yapıldı.Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığımızca gönderilen genelge hakkında katılımcılara bilgi verdi.65 yaş üstü vatandaşların 112-155-156 numaralarını aradığı taktirde her türlü ihtiyaçlarının Valilik tarafından karşılanacağını belirten Vali Mustafa Masatlı, şunları söyledi:"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir.Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak, yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için 65 yaş üstü için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulmuştur.Vefa Destek Grubu, il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmuştur.65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir.Gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun sağlayacaklar. Biz bu uygulamaları yakinen takip edeceğiz ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeyeceğiz. Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri de aynı sorumlulukla hareket edecektir."Vali Mustafa Masatlı, alınacak tedbirleri ise şu şekilde açıkladı: "21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamındaki; sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçları EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığı ile veya ihtiyaç duyulması halinde sivil toplum görevlilerinin desteği/aracılığı ile karşılanacaktır.Kapsam dahilinde olup sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımız, zorunlu/temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini 155, 156 ve 112 numaraları üzerinden iletebileceklerdir.Tek 112 acil çağrı numarasına geçilmiş illerimizde doğrudan acil çağrı merkezleri, 112, 155, 156 olmak üzere farklı çağrı numaralarının aktif olduğu illerimizde ise aranan sorumlu kurum tarafından vatandaşların talepleri bölge/görev alanı ayrımı yapılmaksızın alınacak ve alınan talepler Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bir yazılım ile valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulacak "Vefa İletişim Merkezine" aktarılacaktır. İlimizde saat 13.00 itibariyle merkez faaliyete başlayacaktır.Aktarılan talepleri sahada uygulayacak olan EGM, JGK, Yerel Yönetimler, AFAD, Kızılay birimlerine aktarmak için Vefa İletişim Merkezi yeteri kadar kamu görevlisi görevlendirilmiş ve bu merkez 22.03.2020 tarihi saat 13.00'e kadar faaliyetlerine başlayacaktır.Yukarıdaki acil durum yönetimine ilave veya destek vermek için vali ve kaymakamlıklarımızca; sorumluluk sahalarındaki başta tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın listesi, adresleri, telefon numaraları ivedilikle tespit edilecektir.İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri gıda ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara bedeli mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak haftalık olarak teslim edilebilecektir.Ayrıca kapsam dahilinde vatandaşlar belli gruplara bölünerek, bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir kamu görevlisi ile eşleştirmesi, bu görevli üzerinden temel ihtiyaçların karşılanması gibi ilave tedbirler alınabilecektir. İl/ilçedeki kapsam dahilindeki vatandaş sayısı, ilçenin şartları göz önünde bulundurularak tedariğe ilişkin tedbirlerden hepsinin veya hangilerinin kullanılacağı vali ve kaymakamlar tarafından belirlenecektir.Buna ilave olarak valilerimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız/vali yardımcılarımız tarafından sorumluluk sahalarında bulunan tüm muhtarların katılımı ile elektronik iletişim grubu oluşturulmuş, bu grup üzerinden sahada yaşanan/yaşanabilecek sorunlar anlık olarak takip edilerek ivedilikle giderilecektir.İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.Kapsam dahilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçları Ardahan il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacaktır."Vali Mustafa Masatlı Başkanlığındaki Toplantıya; Vali Yardimcilari, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, İl Sağlık Müdürü, AFAD Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü, SYDV Müdürü, İHH temsilcisi ve diğer yetkililer katıldı. - ARDAHAN

