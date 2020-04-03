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Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sosyal destek ödemeleri oluşturulan ekiplerle kapı kapı gezilerek evde ödenmeye başladı Bin TL'lik sosyal destek ödemeleri PTT önlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan karar sonrası Türkiye...

03.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:19
Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ 'da da sosyal destek ödemeleri oluşturulan ekiplerle kapı kapı gezilerek evde ödenmeye başladı
ELAZIĞ - Bin TL'lik sosyal destek ödemeleri PTT önlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan karar sonrası Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ekipler tarafından evlerde ödenmeye başlandı. Başlayan uygulama da şuana kadar kentte yaklaşık bin 500 kişiye ilk ödemeler ulaştırıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde başlatılan bin TL'lik sosyal destek ödemelerinin, PTT ile bankalarda kuyruk oluşturulması nedeniyle evlerde teslim edilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararının ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da valilik koordinesinde bin TL'lik ödemeler evlere kadar gidilerek yapılmaya başlandı. Elazığ genelinde 24 bin 679 kişiye ulaştırılması planlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında polis,jandarma ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri bugün yaklaşık bin 500 aileyi evinde ziyaret edip kapıdan ödemelerini gerçekleştirdi.
Sosyal Destek ödemelerini alan vatandaşlar, hem böyle bir destek verilmesinden dolayı hemde evlerine kadar getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti aktardı.
Öteyandan kent genelinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan 24 bin 653 kişinin talebinin Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getirildiği bildirildi. Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, PTT, Genel

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Sosyal destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
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