Sosyal Farkındalık Konserleri, Türkiye Projesi Olma Yolunda

Geçen sene Kayseri'de 2 defa gerçekleştirilen 'Sosyal Farkındalık Konserleri' genişletilmiş ve ilave eserlerle Türkiye Projesi olmaya hazırlanıyor.

"PROJE BÜYÜK SES GETİRECEK"

Kayseri Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Gürel, sahibi olduğu ve koordinatörlüğünü yaptığı "Sosyal Farkındalık Bağımlılıkla Mücadele ve Değerler Eğitimi Projesi" Türkiye'de ilk kez düzenlenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyet gösterdiği konuları kapsayan projeye çok ses getirecek. Daha önceden sigaranın zararları, internet, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, vatan sevgisi, matematiği sevdirme, kitap okumanın önemi, ahde vefa ve empati kumayı kapsayan eserlere 3 eser daha ilave edildi. Çocuğa şiddet, hayvan istismarı ve engelli kardeşlerimize duyarlılığı kapsayan proje ile 12 eserden oluşan proje şimdi destek görmeyi ve Türkiye Projesi olmayı bekliyor. En son engellilere duyarlılık adına İrem Dericiden dinlediğimiz ''Bu Şarkı Kalbimin Tek Sahibine'' isimli eser uyarlandı. Sözler titizlikle seçildi. Şarkının ilk dörtlüğü ise dikkat çekici:

"Huzurlu,mutlu yaşam.

Tek dileğimiz bizim,

Engeller çözüm bulur.

Düşünen bir toplum için."

TÜM ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİRİYOR

Proje ortaokul, lise öğrencileri başta olmak üzere, üniversite öğrencileri ile toplumun tüm kesimini ilgilendiriyor. Projeye Niran Ünsal, Ahmet Selçuk İlkan, Soner Sarıkabadayı, İlyas Yalçıntaş, Selami Şahin, Buray Hoşsöz sanatçıların da desteği bulunmakta. Proje; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yeşilay, Engelliler Federasyonu, Hayvan Hakları STK, Çocuk İstismarı İle İlgili STK'yı ilgilendirmekte ve destekleri beklenmektedir. Sosyal Farkındalık, Bağımlılıkla Mücadele ve Değerler Eğitimi Konseri Şarkıları arasında birbirinden değerli şarkıcıların birbirinden değerli şarkıları yer aldı.

BİRÇOK SANATÇI DESTEK VERDİ

Çocuk İstismarı üzerine İlyas Yalçıntaş'ın İçimdeki Duman şarkısı, Kitap Okumanın Önemi üzerine Coşkun Sabah'ın sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait Anılar şarkısı, Sigaraya Duyarlılık üzerine Merve Özbey'in Duman şarkısı, Empati Kurma üzerine Funda Arar'ın Camdan Kalp şarkısı, Ah De Vefa üzerine Niran Ünsal'ın Nasip Değilmiş şarkısı, Matematiği Sevdirme üzerine Selami Şahin'in Seni Seviyorum şarkısı, Doğruluk ve Dürüstlük üzerine Kerim Tekin'in Haykırsam Dünyaya şarkısı, Hayvan İstismarı üzerine Soner Sarıkabadayı'nın Taş şarkısı, Uyuşturucu ve Alkolün Zararları üzerine Buray Hoşsöz'ün Sen Sevda Mısın? şarkısı, İnternet Bağımlılığı üzerine Emre Kaya'nın Teşekkür Ederim şarkısı Vatan ve Millet Sevgisi üzerine Gökhan Tepe'nin Veda Makamı şarkısı, Engelli Kardeşlerimize Duyarlılık üzerine İrem Derici'nin Bu Şarkı Kalbimin Tek Sahibine şarkısı seslendirilecek.

2023 VİZYONUNA YAKIŞACAK BİR PROJE

Ayrıca Projede yer alan Niran Ünsal ve Ahmet Selçuk İlkan proje hakkında açıklamalarda bulundular. Niran Ünsal açıklamasında, "Ülkemiz gençlerinin ve toplumun temel değerleri başta olmak üzere, uyuşturucu ile mücadele, ahde vefa, dürüstlük, empati kurma, matematiği sevdirme, engelli kardeşlerimize duyarlılığı kapsayan bu projenin yakında Tüm Türkiye de yankı uyandıracağına ve başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk un açıklamış olduğu 2023 Vizyonuna yaraşacağını ümit ediyorum. Projede yer alan eserleri okuyan sanatçılarımızın seslendirmeleri ile birlikte albüm yapılarak okul servislerinde öğrencilerimizin bilinçlenmesini sağlayacağını ümit ediyorum. Böyle bir Projeyi Kayseri de hayata geçirerek bizleri de projeye dahil eden ve Türkiye ye kazandırmaya çalışan Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Gürel beye, projeye onay veren Kayseri Valiliğine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve projeyi sahiplenen Talas Kaymakamı Zekeriya Güney'e çok teşekkür ederim." dedi.

"BÜYÜK BİR ONUR DUYDUM"

Ahmet Selçuk İlkan ise '"Çok emek verilerek hazırlanmış bu projede yer almaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, öğrencilerimize ve gençlerimize çok faydalı olacağını umut ediyorum". dedi. İlkan, "Projeye katkısı olan başta projenin mimarı ve Koordinatörü Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Gürel beye ve ekibine, projeye onay veren Kayseri Valiliğine, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve projeyi sahiplenen Talas Kaymakamı Zekeriya Güney'e canı gönülden teşekkür ediyor, her zaman bu tip çalışmaların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.