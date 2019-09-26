Sosyal girişimciler insanlığın yarınını göbeklitepe'de konuştu

TOPLUMSAL fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko'nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect'in bu yılki adresi, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe oldu. Akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ile sanatçı Kalben konuşmacı olarak yer aldığı programda, daha iyi bir yarını inşa etmek için harekete geçen 12 sosyal girişimci bir araya geldi.

Dünyadaki pek çok ilkin gerçekleştiğine inanılan tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, toplum için çalışan sosyal girişimcileri ağırladı. Toplum sorunlarına somut çözümler arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan uluslararası platform Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, 24-25 Eylül tarihlerinde Göbeklitepe'de gerçekleşti. Kazı bölgesinde, erken aşamadaki 12 sosyal girişimcinin projelerinin de temelleri atıldı.

Ağını geliştirmek ve fikir alışverişi yaparak trendleri yakalamak isteyen katılımcılar, program sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı. Program kapsamında akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ile sanatçı Kalben programda konuşmacı olarak yer aldı.

BİREYDEN TOPLUMA GİDEN YOLCULUK

İlk günün açılış konuşmasını Stratejik Liderlik ve Öğrenme Tasarımı uzmanı Eren Öztürk yaptı. Ardından 'Adım Adım Derneği' kurucusu ve akademisyen Itır Erhart sözü aldı ve 'Ben Neyim' başlıklı söyleşisinde fikir ve deneyimlerini sosyal girişimcilere aktardı. Erhart, 'Ne olursa ben olmaktan çıkar, devamlılığımı sürdürürüm?' sorusunu katılımcılara yönlendirdi ve "Birçok filozof bunun insanın kendisini bilmekle, tanıması ile mümkün olduğunu söyler. Yine düşünürler mutluluğun başkası için fark yaratmakla mümkün olduğunu savunur. Güven endeksinin en düşük olduğu ülkelerden birisinde, başkalarına güvenip onlar için mutluluk yaratmak fark yaratır. Sosyal girişimciler tüm zorluklarına rağmen bu yoldan vazgeçmemeli" dedi.

Daha sonra katılımcılar Göbeklitepe'nin kazı alanını gezerek buradaki eserleri ziyaret etti. Ardından Göbeklitepe'nin şimdiki bekçisi Mahmut Yıldız, genç sosyal girişimci adaylarıyla buluştu ve öyküsünü paylaştı.

'Göbeklitepe: Dünyanın ilk tapınağı' isimli belgeseliyle tanınan Araştırmacı Yönetmen Ahmet Turgut Yazman 'Sembollerin İzinde Göbeklitepe' başlıklı söyleşisiyle sembollerin anlamını işledi. 'Bağımsız Kadın' başlıklı söyleşi ile sanatçı Kalben ve Güneş Özgeç ile shesaid.so girişiminin İstanbul kurucu ortağı Gülşah Görücü sözü aldı.

KALBEN: DOĞRULARIMI ÖMRÜMÜN İKİNCİ YARISINDA BULDUM

"Kendi doğrularımı ömrümün ikinci yarısında bulmaya başladım" diyen Kalben, "Yıllar boyunca erkeklerin teknik olarak benden yüksek olduğuna inandım. Bu yüzden emeklerimin suistimal edilmesine müsaade ettim. Dünyayı, adaletsizlikleri tek başımıza değiştiremeyiz. Bu büyük bir hareket ve herkes destek olmalı buna. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan haksızlıklar hepimizin meselesi. El ele vererek bunu değiştirebiliriz. Hiç kimseyi hiçbir toprakta yalnız bırakmamalıyız. Müzikle birleşelim, bunun için ortak dili konuşmaya gerek yok" diye konuştu.

Daha sonra Emre Günay, Gürkan Çakmak, Güneş Özgeç ve Kalben'in katılımıyla gün batımında akustik bir müzik çemberi oluşturuldu.

İŞ MODELLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Programın ikinci günü 12 sosyal girişimcinin proje gelişimlerine odaklanan atölye çalışmalarının yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Hackquarters Mentörü ve Technolera Danışmanı Meriç Bıçakçıoğlu 'İş Modelin Çalışıyor Mu?' adındaki yoğun atölye çalışmasında sosyal girişimlerin iş modellerini yeniden değerlendirmeleri konusunda destek verdi. Yoğun geçen iki günlük eğitim, sosyal girişimcilerin projeleriyle daha iyi bir yarını inşa etmek için birbirlerine söz verdikleri manifesto oturumu ile tamamlandı.