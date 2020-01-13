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Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.

13.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:22Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel, serbest bırakıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde gözaltına alınan Tezel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Tezel, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ali Tezel, Güncel

Kaynak: AA

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