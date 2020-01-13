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Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, soysal medya hesabı üzerinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı.

13.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:05Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, FETÖ propagandasından gözaltında
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, soysal medya hesabı üzerinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bu sabah 'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel bu sabah gözaltına alındı.
Tezel'in, sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ propagandası yapmak ve bu örgütü destekleyici mesajlar attığı gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Tezel'in ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
(Sadık Kahraman/İHA)

Ali Tezel, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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