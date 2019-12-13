Sosyal ilişkilerde en çok yapılan iletişim hataları

Sosyal ilişkilerde en çok yapılan hatalar iletişim kaynaklıdır. İletişim hataları, kişileri sıklıkla büyük anlaşmazlıklara sürükleyerek ilişkinin ömrünü tüketen problemlerin temeli olabilmektedir.

Sosyal ilişkilerde, aile içinde ve evliliklerde çok sık tartışmalar, anlaşmazlıklar olabilmekte. Son derece doğal olan bu durum kimi zaman anlaşmazlıklarda kurulan cümleler son derece yıkıcı ve yıpratıcı olabiliyor. Anlık öfkelere yenik düşüp karşımızdaki kişiye duyduğumuz sevgi ve saygıyı hiçe sayan kritik iletişim hataları yapabilmekteyiz.

PROBLEM GÜN YÜZÜNE ÇIKMASINI ENGELLEYİN!

İlişkide sevgi, saygı, güven ve haz ilkeleri çok önemlidir. Bu dört ilkeyi ilişkilerde sağlamak anlamlıdır. Sen diliyle hitap etmek, suçlayıcı ifade etmek, cezalandırıcı bir şekilde ifade etmek, birbirinin ebeveyni pozisyonuna geçmek, hayatı paylaşmaktan öteye geçmek gibi kavramlar iletişim hatalarıdır. Bireyselliği korumak gerekmektedir. İlişkide yapılan bir diğer hata iç içe olmaktır. İlişkideki bir problemi başka biriyle (aile üyeleri, arkadaş) paylaşmak ve dışarıya taşımak yerine ilişki içinde çözüme kavuşturulmalı. Aksi takdirde problem dışardan müdahale ile büyüyüp, yanlış yönlere çekilebilir ya da başka bir sorunda bu problem tekrardan gün yüzüne çıkabilmektedir.

KARŞINIZDAKİ KİŞİYİ SUÇLAMAKTAN SAKININ!

Karşı tarafı suçlamaktan kaçının. Bir problem karşısında ilişkide haklı ya da haksız aramak yerine birbirinin duygu ve düşüncelerini anlamak önem taşımaktadır. Sosyal ilişkilerde sadece tek bir tarafı suçlamak, sorunu karşı tarafa yüklemek bir diğer iletişim hatasıdır. Sürekli olarak geçmişte yaşanmış olayları konuşmak sizi ileriye taşımayacaktır tam tersine ilişkideki sorunları kısır döngü içerisine sokabilmektedir. Geçmişte yaşanan problemleri geçmişe yönelik iletişim ile birlikte geçmişte bırakmak ilişki için en sağlıklı olandır. İlişkide bireyin haklarına ve kendi benliğine saygı duymak ve onun haklarını ihlal etmemek gerekmektedir. Tartışma esnasında karşı tarafın zayıf yönlerini, hassas olduğu noktaları bilerek o kişiyi bu yönlerden kırmaya çalışmak, bireyin değerlerine saldırmak, hakaret etmek bireyin özgüvenini sarsmakla beraber ilişkideki saygıyı da zedelemektedir.

SEVGİNİN DÜŞMANI: ELEŞTİRMEK

"Eşinin ihtiyacını, beklentilerini arayıp bulmak, orta noktada buluşmak yerine, kendi hayat senaryosunu karşı tarafa empoze edenler sorunlar karşısında müvekkilini, suçlu ya da suçsuz olduğunu düşünmeden, körü körüne savunan avukatlar gibi davranırlar. Oysa evlilikte hâkim gibi olmak, ortada bir problem olduğu zaman "Acaba eşim haklı mı?" diye düşünebilmek sağlıklı bir iletişim için şarttır. Evlilikte "Seni seviyorum" dan daha güzel bir söz varsa o da "Sen haklısın" diyebilmektir. Eşlerin gerektiğinde sorunlar karşısında birbirlerine "Sen haklısın" diyememesi zıtlaşmayı körükler ve sorun ne olursa olsun, eşler birbirinin kişiliğini sorgulamaya başlar.

İLETİŞİM HATALARINI ÖNLEMENİN PRATİK YOLLARI?

Empati kurun. Duygularınızı, düşüncelerinizi ve kırıldığınız noktaları söylerken doğru aktarımlarda bulunmanız ve kendinizi açıklayabilmeniz için empati kurmak önem taşıyan bir kavramdır.

Yüksek ses tonundan ve hakaret taşıyan cümlelerden kaçının.

İlişkide özür dilemekten çekinmeyin.

Beklentileri karşılıklı olarak uyumlu bir biçimde belirleyin. Her ilişkide problemler yaşanmaktadır. Karşı taraftan sürekli jestler, sürprizler ve sevgi gösterileri beklentisinde olmamak gerekmektedir.

Geçmişte yaşanan olayları tekrar gündeme getireceksek nötr, sakin kalabileceğimiz koşullarda konuşulmalı aksi takdirde "şu an"ı yaşamalıyız.

Kötü şeylere odaklanmayın. Ayrılığa, yaşanan kötü olaylara, hatalara takılı kalmak ve düşünmek yaşanacak güzel zamanlarınıza engel olmakla birlikte ilişkiyi anlaşmazlıklara ve huzursuzluğa sürükleyebilmektedir.

Problem karşısında sorunu görmezden gelip, konuşmamak, içinize atmak sorunun büyümesine sebep olabilmektedir. Sakince duygu ve düşüncelerinizi paylaşmaktan ve profesyonel destek almaktan çekinmeyin.